США готовятся к возможному появлению инопланетян

Спецслужбы США разработали специальный план действий на случай появления инопланетян. Об этом американским ученым стало известно в ходе встречи с руководством спецслужб. Кроме того, США стремятся занять лидирующие позиции в мире в вопросе установления контакта с внеземными цивилизациями в будущем. Об этом сообщает издание Bild.

Сообщается, что эта встреча прошла в Управлении директора национальной разведки. На ней представители спецслужб приняли членов научного совета, созданного правительством для изучения НЛО.

В состав этого совета входят психолог доктор Дженис Вильхауэр, астроном Гарвардского университета профессор Ави Лёб и профессор Гарри Нолан, проводящий исследования в области иммунологии. По окончании встречи Вильхауэр рассказала на онлайн-платформе Субстак о возможном плане американского правительства, связанном с появлением инопланетян.

Вильхауэр подчеркнула, что наличие такого плана не означает, что правительство США признает существование инопланетян. Также это не значит, что вашингтонские официальные лица готовятся сделать подобное заявление.

Однако, по мнению психолога, правительство США воспринимает такую вероятность очень серьезно. Она отметила, что сам этот факт имеет огромное значение.

«Уже одно это имеет большое значение», — заявила психолог.

По оценке Вильхауэр, в случае первого контакта с инопланетянами его последствия могут оказаться крайне серьезными. Поэтому требуется заблаговременно разработать согласованные и скоординированные ответные меры на такую чрезвычайную ситуацию.

При этом психолог не стала раскрывать конкретные детали плана. Например, она не сообщила, в каких ситуациях план будет запущен и какие меры будут предприняты государственными ведомствами. По этой причине большинство данных вопросов пока остаются неизвестными для общественности.

По словам Вильхауэр, в случае подтверждения существования инопланетян необходимо серьезно подготовиться к возможным последствиям. Этот процесс должен охватить не только спецслужбы, но и представителей различных сфер общества.

В частности, к такой возможной ситуации необходимо подготовить сотрудников полиции, преподавателей, медицинских работников, специалистов в области психического здоровья, религиозных деятелей, сотрудников гражданской обороны и представителей местных органов власти.

Кроме того, важной задачей видится создание надежных пунктов помощи. Такие центры понадобятся для доведения до общественности достоверной и понятной информации, а также для оказания долгосрочной помощи людям, у которых изменятся взгляды на мир или возникнут страх и тревога.