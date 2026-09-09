Xiaomi представила новое поколение автоматического насоса Mijia Air Пумп 3

Бренд Xiaomi анонсировал свой очередной полезный гаджет — портативный насос Mijia Air Пумп 3. Ожидается, что благодаря компактным размерам и высокой производительности это устройство станет незаменимым помощником для автовладельцев, велосипедистов и любителей активного отдыха. Согласно данным иксбт.ком, новый насос получил ряд важных технических улучшений по сравнению с моделями предыдущего поколения, а его цена установлена на доступном для покупателей уровне. Об этом Иксбт.ком сообщает.

В настоящее время продукт представлен на платформах Xiaomi Малл и Xiaomi Ёупин в рамках краудфандинговой кампании. На начальном этапе участники могут приобрести его за 179 юаней, в то время как рекомендуемая розничная цена составит 199 юаней. Сочетание доступной цены и современных возможностей значительно повышает спрос на гаджет.

Технические возможности и эффективность

Насос нового поколения оснащен 21-миллиметровым литиевым цилиндром и мощным электродвигателем, способным создавать давление до 150 ПСИ. Производитель отмечает, что по сравнению с моделью Ми Air Пумп 2 скорость накачивания воздуха увеличилась на 25 процентов. Например, для накачивания стандартной автомобильной шины 205/55 Р16 с нуля до 2,5 бар требуется всего 6 минут.

Для удобства пользователей в устройство встроено шесть специальных режимов работы. С их помощью можно легко накачивать шины автомобилей, мотоциклов, велосипедов, электросамокатов и различные мячи. Также предусмотрен ручной режим, где необходимое значение давления задается пользователем самостоятельно, и после достижения показателя насос автоматически отключается.

Безопасность и автономность

Для обеспечения точности работы цифровой датчик выполняет измерения с погрешностью ±1 ПСИ. Функция автоматической калибровки, активируемая при включении, гарантирует правильную работу устройства даже в условиях высокогорья. Новый предохранительный клапан позволяет одновременно накачивать и стравливать воздух, помогая настраивать давление с максимальной точностью.

Автономную работу гаджета обеспечивают два литиевых аккумулятора емкостью 2500 мА•ч. По данным Xiaomi, полностью заряженной батареи хватает на подкачку до 10 автомобильных шин. На корпусе имеется экран, отображающий процесс в режиме реального времени, а также светодиодный фонарь с режимами постоянного свечения и СОС. В комплект входят переходник для французского клапана, игла, быстросъемный адаптер и удобный чехол для хранения.