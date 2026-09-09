Рыбак спасся живым в океане спустя восемь дней

·45·Мир
Рыбак спасся живым в океане спустя восемь дней

В Мексике рыбак был спасен живым после того, как провел восемь дней в одиночестве на небольшой лодке в Тихом океане. Гектор Маркес Мартинес, известный среди близких и знакомых по прозвищу «Чико», пропал без вести после того, как вышел в море на рыбалку от побережья города Пуэрто-Анхель в штате Оахака.

Он отправился в путь на своей небольшой лодке под названием «Джосмаркито» и должен был вернуться через несколько часов. Однако то, что Гектор не вернулся домой, серьезно встревожило его семью. После этого начались его поиски.

К поисковым мероприятиям были привлечены его родственники, местные рыбаки, добровольцы, а также Военно-морские силы Мексики. Гектор пропал без вести 31 августа, а спустя восемь дней, в воскресенье, 6 сентября, был найден.

Его заметил экипаж грузового судна, следовавшего в 260 морских милях, то есть примерно в 299 милях к югу от Уатулько. Сотрудникам судна удалось связаться с рыбаком, оставшимся в небольшой лодке.

Экипаж передал ему еду, питьевую воду и топливо, а также сообщил информацию о местонахождении Гектора в соответствующие ведомства. Однако, несмотря на то что рыбак был найден, его тяжелые испытания на этом не закончились.

Сообщается, что из-за проблем со связью сразу поднять Гектора на борт грузового судна не представилось возможным. Об этом сообщает Нид То Кнов.

Секретарь правительства штата Оахака Хесус Ромеро Лопес заявил, что продолжаются спасательные работы по выводу Гектора в безопасное место.

Наконец, 7 сентября был достигнут важный результат. Судно ВМС Мексики АРМ «Монте Албан» прибыло к лодке Гектора и провело операцию по его спасению.

Как сообщили в Военно-морских силах, АРМ «Монте Албан» обнаружил небольшую лодку и благополучно спас рыбака, подняв его на борт судна.

Самое удивительное, что, несмотря на то, что Гектор блуждал по океану в течение восьми дней, его состояние оказалось стабильным. Он страдал от обезвоживания, и медицинский персонал Военно-морских сил оказал ему необходимую медицинскую помощь.

Таким образом, Гектор Маркес Мартинес, судьба которого тревожила близких в течение нескольких дней, был спасен живым после восьмидневных тяжелых испытаний. В настоящее время он находится под наблюдением специалистов, его состояние здоровья оценивается как стабильное.

МексикарыбакспасениеТихий океанВМС МексикиГектор МаркесЛодка
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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