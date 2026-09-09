Apple представила свой первый складной смартфон — iPhone Дуо

·3·Технологии
Apple представила свой первый складной смартфон — iPhone Дуо

На специальной презентации в Купертино компания Apple представила iPhone Дуо — первое складное устройство в своей истории. Это первый крупный продукт, выпущенный на рынок под руководством нового генерального директора компании Джона Тернуса, что вызывает огромный интерес у любителей технологий по всему миру. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Представители компании подчеркнули, что при создании нового гаджета они вдохновлялись многофункциональностью устройств iPad. В ходе презентации было наглядно продемонстрировано, как пользователи могут применять устройство в вертикальном режиме и в полностью развернутом виде.

Расширенный формат экрана и конкурентная среда

Первые складные устройства на рынке обычно напоминали узкие и длинные вертикальные пластины. Apple же пошла другим путем, выбрав более широкий формат экрана, обеспечивающий оптимальные пропорции для просмотра видео. Такое решение значительно улучшает качество изображения в полностью развернутом состоянии.

Стоит отметить, что основные конкуренты, такие как Samsung и Xiaomi, выпустили подобные широкоформатные складные телефоны раньше Apple. Однако, по данным иксбт.ком, ожидается, что этот шаг Apple еще больше подогреет общий спрос на технологии данного типа.

Рыночные перспективы и прогнозы

Согласно данным аналитической фирмы Кунтерпоинт, в настоящее время складные устройства составляют менее 2% всего рынка смартфонов. Тем не менее, iPhone Дуо может совершить настоящий прорыв на рынке.

По прогнозам аналитиков, новый iPhone Дуо ждет успех, и к концу года он может занять до 25% рынка складных смартфонов. Это создаст основу для немедленного укрепления позиций Apple в новом сегменте.

AppleiPhone DuoСкладной смартфонДжон ТернусКупертино
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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