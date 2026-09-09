Apple представила новое приложение Хеалт для оценки состояния здоровья

·40·Технологии
Apple представила новое приложение Хеалт для оценки состояния здоровья

Компания Apple в рамках презентации новых Apple Watch Сериес 12 и Ultra 4 представила обновленное приложение Apple Хеалт. Согласно данным Иксбт.ком, обновленная программа использует возможности искусственного интеллекта Apple Intelligence для глубокого анализа медицинских данных пользователей и предоставления им персонализированных рекомендаций. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Одним из главных нововведений программы стал специальный раздел Инсигхтс (Аналитика), который содержит краткие сводки наиболее важных данных, а также персональные указания и оценки. Кроме того, в приложении появилась функция Хеалт Аге (Биологический возраст), рассчитывающая биологические показатели в сравнении с фактическим возрастом пользователя, а также балл физической подготовки.

Долгосрочный мониторинг здоровья и новые функции

Показатель биологического возраста сравнивает различные медицинские метрики, такие как ВО2 max (максимальное потребление кислорода), качество сна и анализы крови, с реальным возрастом пользователя для определения общего состояния организма. Такой подход помогает человеку лучше понимать биологическое состояние своего организма и своевременно принимать необходимые меры.

Вместе с тем в приложение был добавлен раздел, посвященный долголетию. Он оценивает сон, физическую активность и здоровье сердца на основе данных Apple Watch и iPhone. В систему также можно загружать лабораторные результаты; в партнерстве с компанией Куест предлагается панель анализов из 50 биомаркеров по цене 119 долларов.

Персональные рекомендации с помощью искусственного интеллекта

Благодаря технологии Apple Intelligence приложение связывает различные медицинские данные и дает пользователю точные рекомендации. Например, система может предложить добавить интервалы в утренние пробежки для улучшения работы сердечно-сосудистой системы. Программа предоставляет более глубокую аналитику в области фитнеса и мониторинга сердечной деятельности.

Кроме того, обновленное приложение Хеалт позволяет проводить глубокую оценку подвижности тела. Это окажет значительную помощь пожилым людям или тем, кто восстанавливается после травм. В процессе анализа тренер показывает пользователю, как правильно выполнять определенные движения. Обновленное приложение Хеалт станет доступно до конца текущего года, первоначально на английском языке в США.

AppleHealthApple IntelligenceСмарт-часыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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