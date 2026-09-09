Apple представила модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

·2·Технологии
Apple представила модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Корпорация Apple официально представила свои новые флагманские устройства — смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Согласно данным Иксбт.ком, устройства нового поколения вызывают серьезный интерес на рынке технологий благодаря передовым технологическим решениям, возможностям AI и значительно улучшенной системе камер. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Изменения во внешнем виде смартфонов включают новую палитру из четырех цветов. Среди них выделяется основной цвет «Темная вишня» (темная вишня). Также покупателям будут предложены модели в серебристом, черном и светло-голубом цветах, а яркий оранжевый цвет из предыдущего поколения был исключен из новой линейки. Кроме того, Dynamic Island стал компактнее и теперь позволяет одновременно отображать информацию из трех приложений.

Технические возможности и производительность

Флагманы оснащены новейшим процессором Apple А20 Pro, созданным на основе более совершенного 2-нм техпроцесса. Ожидается, что этот современный чип значительно повысит общую скорость работы и энергоэффективность устройства. Значительные улучшения коснулись и аккумулятора: благодаря проводной зарядке смартфон можно зарядить до 50% всего за 15 минут, что создает большое удобство для пользователей.

Что касается стабильности аккумулятора, модель iPhone 18 Pro работает на уровне iPhone 17 Pro Max. По имеющимся данным, время непрерывного воспроизведения видео в версии Pro Max составляет 45 часов. В целом, Apple обещает до 24 часов автономной работы для младшей модели и до 30 часов для старшей. Также в устройствах установлена эффективная система охлаждения.

AI и камера нового поколения

На этой презентации Apple сосредоточила внимание на технологиях AI. Обновленный голосовой помощник Siri получил расширенные возможности AI, такие как более естественное общение и выполнение сложных последовательных действий. Ожидается, что это решение станет важным инструментом Apple в конкурентной борьбе с такими компаниями, как Google и OpenAI. Однако, к сожалению, русский язык пока не поддерживается.

Возможности камеры также вышли на совершенно новый уровень. В основной 48-мегапиксельной камере впервые появилась переменная диафрагма. Это позволяет пользователю напрямую регулировать количество света, попадающего на сенсор, а также степень размытия фона. Такое управление профессионального уровня приближает смартфон к специализированным камерам и позволяет в дальнейшем изменять различные параметры сделанных снимков.

Стартовая цена флагманов нового поколения составляет 1200 и 1300 долларов США соответственно. Покупатели также могут выбрать версии с объемом встроенной памяти до 2 TB.

AppleIPhone 18 ProТехнологииСмартфонИскусственный интеллект
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Джон Тернус заявил, что iPhone является лучшим устройством в эпоху AIДжон Тернус заявил, что iPhone является лучшим устройством в эпоху AIСегодня, 22:53Apple представила свой первый складной смартфон — iPhone DuoApple представила свой первый складной смартфон — iPhone DuoСегодня, 22:50Apple представила новые модели iPhone 18 ProApple представила новые модели iPhone 18 ProСегодня, 22:21В китайской армии могут появиться роботы-солдат (видео)В китайской армии могут появиться роботы-солдат (видео)Сегодня, 22:03Флагман Xiaomi 18 Фолд сравнялся по прочности с обычными смартфонамиФлагман Xiaomi 18 Фолд сравнялся по прочности с обычными смартфонамиСегодня, 21:26NASA принимает предложения по разработке новых технологий для базы на ЛунеNASA принимает предложения по разработке новых технологий для базы на ЛунеСегодня, 20:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана