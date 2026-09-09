Apple представила модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Корпорация Apple официально представила свои новые флагманские устройства — смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Согласно данным Иксбт.ком, устройства нового поколения вызывают серьезный интерес на рынке технологий благодаря передовым технологическим решениям, возможностям AI и значительно улучшенной системе камер. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Изменения во внешнем виде смартфонов включают новую палитру из четырех цветов. Среди них выделяется основной цвет «Темная вишня» (темная вишня). Также покупателям будут предложены модели в серебристом, черном и светло-голубом цветах, а яркий оранжевый цвет из предыдущего поколения был исключен из новой линейки. Кроме того, Dynamic Island стал компактнее и теперь позволяет одновременно отображать информацию из трех приложений.

Технические возможности и производительность

Флагманы оснащены новейшим процессором Apple А20 Pro, созданным на основе более совершенного 2-нм техпроцесса. Ожидается, что этот современный чип значительно повысит общую скорость работы и энергоэффективность устройства. Значительные улучшения коснулись и аккумулятора: благодаря проводной зарядке смартфон можно зарядить до 50% всего за 15 минут, что создает большое удобство для пользователей.

Что касается стабильности аккумулятора, модель iPhone 18 Pro работает на уровне iPhone 17 Pro Max. По имеющимся данным, время непрерывного воспроизведения видео в версии Pro Max составляет 45 часов. В целом, Apple обещает до 24 часов автономной работы для младшей модели и до 30 часов для старшей. Также в устройствах установлена эффективная система охлаждения.

AI и камера нового поколения

На этой презентации Apple сосредоточила внимание на технологиях AI. Обновленный голосовой помощник Siri получил расширенные возможности AI, такие как более естественное общение и выполнение сложных последовательных действий. Ожидается, что это решение станет важным инструментом Apple в конкурентной борьбе с такими компаниями, как Google и OpenAI. Однако, к сожалению, русский язык пока не поддерживается.

Возможности камеры также вышли на совершенно новый уровень. В основной 48-мегапиксельной камере впервые появилась переменная диафрагма. Это позволяет пользователю напрямую регулировать количество света, попадающего на сенсор, а также степень размытия фона. Такое управление профессионального уровня приближает смартфон к специализированным камерам и позволяет в дальнейшем изменять различные параметры сделанных снимков.

Стартовая цена флагманов нового поколения составляет 1200 и 1300 долларов США соответственно. Покупатели также могут выбрать версии с объемом встроенной памяти до 2 TB.