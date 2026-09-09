Новые возможности для предпринимателей: изменятся земельные аукционы и система махаллей

Предпринимателям предлагают важные изменения в порядке получения земли, организации торговой и сервисной деятельности в многоквартирных домах, а также решения вопросов на уровне махаллей. Одной из самых заметных инициатив является возможность выставления государственных земельных участков на аукцион со стартовой ценой всего в 1 миллион сумов для предпринимателей, выступающих с готовыми проектами социального значения.

Взамен предприниматель, предлагающий организовать детский сад, школу или техникум, берет на себя обязательство бесплатно обучать детей из нуждающихся семей.

На первый взгляд, это земля для предпринимателя и социальный проект для государства. Но основная цель нового подхода гораздо шире.

1. Кому будет предоставлена возможность получить землю за 1 млн сумов?

Согласно предложению, предприниматели могут выступить с готовым проектом по организации детского сада, школы или техникума.

Если в рамках проекта предусмотрено бесплатное обучение детей из нуждающихся семей, государство готово поддержать такую инициативу.

Самое главное новшество касается земельного вопроса.

Предпринимателю, выступившему с готовым проектом социального значения, предлагается выставлять земельный участок на аукцион со стартовой ценой в 1 миллион сумов.

Этот механизм направлен на объединение предпринимательства с социальной ответственностью.

2. Почему именно детские сады, школы и техникумы?

Покрытие потребности в образовательных учреждениях за счет возможностей частного сектора может стать одним из важных направлений государственно-предпринимательского партнерства.

При этом предприниматель:

представляет готовый образовательный проект;

создает соответствующий объект;

предусматривает бесплатное обучение детей из нуждающихся семей;

государство же может применить льготный механизм в земельном вопросе.

В результате наряду с предпринимательской деятельностью решается и социальная задача.

3. Ведение бизнеса на первых этажах многоэтажных домов может упроститься

Еще одно важное предложение касается порядка использования помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов.

Согласно предложению, такие помещения могут быть разрешено приспосабливать под торговую и сервисную деятельность без перевода их в отдельную категорию нежилых помещений.

4. Какие изменения могут произойти на первых этажах?

Первые этажи многоквартирных домов часто считаются удобным местом для объектов торговли и оказания услуг.

Однако в процессе использования таких мест в предпринимательских целях могут возникать различные административные требования.

Цель нового подхода — упростить процесс.

Потенциальные результаты:

Направление Ожидаемое изменение Квартира на первом этаже Возможность адаптации под торговлю и сервис Перевод в нежилое помещение В некоторых случаях может не потребоваться Административный процесс Может применяться уведомительный механизм Для предпринимателя Возможность сокращения времени и бюрократических процедур

Разумеется, вопросы соблюдения безопасности населения, санитарных и других установленных требований на таких объектах остаются важными.

5. Порядок работы «семерки» в махалле также изменится

Нововведения касаются не только предпринимательства.

Новый подход предлагается и в координации вопросов, относящихся к махалле.

Отныне предусматривается недопущение проведения руководителями, координирующими «семерку», отдельных разрозненных совещаний по одному и тому же вопросу.

Все вопросы должны обсуждаться в одном месте один раз в неделю.

6. Все руководители собираются одновременно

Согласно новому порядку, вопросы, касающиеся махалли, предлагается обсуждать:

один раз в неделю;

под руководством заместителя Премьер-министра;

при участии всех ответственных руководителей.

Основная цель такого подхода — устранить практику проведения отдельных совещаний с разными руководителями по одному вопросу.

Один вопрос — одно обсуждение — совместное решение ответственных руководителей.

Это может послужить координации процесса решения проблем в махалле и уточнению ответственности.

7. Какая цель кроется за тремя предложениями?

Если объединить новые инициативы, становится видна их общая цель.

С одной стороны, предпринимателям, желающим реализовать социально значимые проекты, предлагается облегчить земельный вопрос.

С другой стороны, планируется упростить для малого бизнеса порядок использования первых этажей многоэтажных домов.

В третьем направлении делается акцент на рассмотрение вопросов в махалле и усиление взаимного сотрудничества ответственных лиц.

Заключение: выиграет и предприниматель, и население

Если предложения будут внедрены на практике, они одновременно послужат поддержке предпринимательства, расширению образовательной инфраструктуры и упрощению процессов управления в махалле.

Естественно, большой интерес вызовет вопрос земель, которые могут выставляться на аукцион со стартовой ценой в 1 миллион сумов. Однако эта возможность предназначена не для любого предпринимателя, а для готовых проектов, берущих на себя социальные обязательства.

Самый главный вопрос теперь находится на практической стадии: когда и в каком порядке начнут работать эти предложения?

А их реальная эффективность для населения и предпринимателей будет зависеть от принимаемых окончательных решений и определяемых конкретных механизмов.