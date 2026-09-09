Джон Тернус заявил, что iPhone является лучшим устройством в эпоху AI

·3·Технологии
Джон Тернус заявил, что iPhone является лучшим устройством в эпоху AI

Новый глава Apple Джон Тернус на открытии мероприятия «Сурприсе анд Шине» объявил стратегию корпорации в области AI. Как сообщает Иксбт.ком, он заявил, что основная ставка в сфере AI делается не на новые гаджеты, а именно на смартфон iPhone, и что компания, в отличие от конкурентов, уделяет приоритетное внимание конфиденциальности пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В ходе презентации в Купертино Джон Тернус совершил свое первое крупное выступление после того, как принял должность руководителя от Тима Кука. В настоящее время Тим Кук занимает пост исполнительного председателя компании. Тернус подчеркнул, что в эпоху AI нет необходимости создавать принципиально новые типы устройств, поскольку на рынке уже существует самый совершенный интеллектуальный персональный центр.

Каким должно быть идеальное устройство с AI?

Во время мероприятия новый генеральный директор перечислил основные требования к идеальному АИ-гаджету. По его словам, такое устройство должно глубоко понимать личный контекст пользователя, всегда находиться рядом с владельцем, а также обладать мощным процессором, способным запускать АИ-модели как непосредственно на самом устройстве, так и с помощью облачных технологий.

Также устройство, выполняющее роль интеллектуального центра, должно иметь большой дисплей, высококачественные камеры и микрофон, чтобы видеть и слышать окружающую среду. Было особо отмечено, что все это должно обеспечиваться длительным временем автономной работы и быть простым в использовании без сложных процессов обучения.

Конфиденциальность и конкурентное преимущество

По мнению Тернуса, совершенное устройство должно быть идеально интегрировано с другими гаджетами, приложениями и сервисами. Именно эти факторы делают iPhone наиболее подходящей платформой для AI, так как он предоставляет пользователю знакомую и удобную среду.

В докладе также было уделено особое внимание вопросу безопасности данных. По словам Джона Тернуса, другие компании рассматривают личные данные пользователей как объект для сбора и хранения, в то время как Apple выступает против такого подхода.

Функция Apple Intelligence, работающая максимально непосредственно на самом устройстве, была выделена как ключевое отличие компании. Новый руководитель подчеркнул, что любое доверие теряет свою ценность, если данные пользователя выходят из-под его контроля.

AppleiPhoneJohn TernusИскусственный ИнтеллектApple Intelligence
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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