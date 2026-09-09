Apple представила Apple Watch Сериес 12 и Ватч Ultra 4 с поддержкой искусственного интеллекта

Компания Apple на традиционной презентации в Купертино представила умные часы нового поколения — Apple Watch Сериес 12 и Ватч Ultra 4. Согласно данным Иксбт.ком, несмотря на то что дизайн гаджетов не претерпел кардинальных изменений, они получили важные программные обновления с функциями искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Искусственный интеллект и аудиовозможности

Новые умные часы пополнили ряды носимых устройств на базе ИИ, которые становятся все более популярными на рынке. Одной из самых примечательных функций стала «Аудио Intelligence», позволяющая пользователям запоминать важные детали повседневных разговоров и при необходимости просматривать их.

Благодаря функции «Ливе Rewind» можно отмотать разговор назад на 15 секунд. Двойное нажатие на Дигитал Кровн преобразует последние 15 секунд беседы в текстовый фрагмент. Пользователи могут задавать вопросы Siri по содержанию этой транскрипции или сохранять её в новом приложении Siri для последующего изучения.

Функция «Siri Рекап», работающая через анализ окружающих звуков, фиксирует основные выводы собраний или родительских встреч. Когда функция активна, Apple Intelligence автоматически формирует заголовки и ключевые тезисы после завершения беседы. Для людей с нарушениями слуха внедрена система «Сунд Рекогнитион», распознающая сирены, сигнализации, дверные звонки и плач ребенка. Apple подчеркивает, что эти аудиофункции не создают и не хранят записи голоса.

Новый уровень мониторинга здоровья

Обе модели оснащены усовершенствованной системой отслеживания здоровья с увеличенной площадью электродов для лучшего контакта с кожей при снятии ЭКГ. Для повышения оптической чувствительности фотодиоды были переработаны и расположены в форме кольца для более эффективного захвата света.

Более энергоэффективные зеленые светодиоды позволяют точно измерять пульс даже во время движения. Новая система мониторинга предоставляет данные о частоте сердечных сокращений с высокой частотой. Теперь показатели пульса измеряются непрерывно каждые пять секунд в течение всего дня, что в 60 раз чаще, чем раньше.

Основываясь на опыте умных колец, в часы были добавлены показатели готовности (реадинесс скорес), анализирующие недавнюю активность, жизненно важные показатели и качество сна. Также представлена функция «Хеалт Аге», которая на основе данных ВО2 max и сна показывает, насколько основные показатели здоровья пользователя соответствуют его биологическому возрасту.