Представлены iPhone 18 Pro и Pro Max: чем удивили новые флагманы?

·3·Технологии
Представлены iPhone 18 Pro и Pro Max: чем удивили новые флагманы?

A20 Pro: Apple впервые перешла на 2-нанометровый чип

Главная новинка iPhone 18 Pro и Pro Max — процессор A20 Pro.

Новый чип разработан на базе 2-нанометровой технологии, что направлено на обеспечение более высокой производительности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением.

A20 Pro оснащен 6-ядерным CPU и 7-ядерным GPU. В Apple отмечают, что производительность графики значительно возросла, а также расширены возможности Neural Engine.

Другим важным аспектом нового чипа является его работа в паре с усовершенствованной системой охлаждения vapor chamber (испарительная камера).

Это имеет особое значение при длительных высоких нагрузках в играх, при видеомонтаже и использовании функций искусственного интеллекта.

Рекорд по батарее

Apple также значительно улучшила автономность в новых моделях Pro.

В частности, iPhone 18 Pro Max с возможностью воспроизведения видео до 45 часов демонстрирует один из самых высоких показателей среди смартфонов компании.

Сообщается, что iPhone 18 Pro способен воспроизводить видео до 36 часов.

Кроме того, система быстрой зарядки позволяет зарядить устройство до 50 процентов всего за 15 минут.

Эти изменения особенно важны для тех, кто активно пользуется большим экраном, высокопроизводительным процессором и функциями искусственного интеллекта.

Apple уделила еще больше внимания искусственному интеллекту

Искусственный интеллект занял одно из центральных мест на презентации iPhone 18 Pro.

Обновленная Siri на базе Apple Intelligence получила расширенные возможности по пониманию пользовательских команд и выполнению различных задач.

Apple подчеркивает, что значительная часть этих функций работает непосредственно на самом устройстве. Это считается важной частью стратегии компании с точки зрения защиты личных данных.

Для усиления возможностей ИИ в новых iPhone был также существенно усовершенствован Neural Engine.

Серьезные новшества и в камере

Одно из самых интересных изменений в системе камер iPhone 18 Pro — основная камера с изменяемой диафрагмой.

Это позволяет камере смартфона еще более точно управлять количеством света. В результате пользователь получает больше возможностей для контроля экспозиции и размытия фона на снимках.

Apple также расширила функции профессионального управления камерой.

Главный сюрприз в дизайне — Burgundy

Внешние изменения не носят революционного характера. Apple сохранила общую концепцию дизайна, но обновила некоторые детали.

iPhone 18 Pro и Pro Max представлены в четырех цветах:

  • Deep Black;

  • Silver;

  • Glacier Blue;

  • Burgundy.

Особенно новый Burgundy — глубокий красно-фиолетовый оттенок — стал одним из самых примечательных вариантов серии.

Кроме того, на тыльной стороне устройства цвета алюминиевого корпуса и стекла Ceramic Shield стали еще более гармонично сочетаться друг с другом.

Какова цена?

Apple также объявила стартовые цены на новые модели Pro.

iPhone 18 Pro — от $1 199,
iPhone 18 Pro Max — от $1 299.

Предзаказы стартуют 12 сентября, а официальные продажи новых смартфонов начнутся 18 сентября.

Основные новшества в iPhone 18 Pro

Характеристика

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Процессор

A20 Pro, 2 нм

A20 Pro, 2 нм

Воспроизведение видео

До 36 часов

До 45 часов

Быстрая зарядка

До 50% за 15 минут

До 50% за 15 минут

Цвета

4 вида

4 вида

Стартовая цена

$1 199

$1 299

Начало продаж

18 сентября

18 сентября

Для Apple начинается новый этап

Презентация iPhone 18 Pro и Pro Max стала для Apple более значимым событием, чем просто релиз обычных новых смартфонов.

Компания одновременно усиливает такие направления, как 2-нанометровый процессор, искусственный интеллект, мощная камера и долгая автономность.

Поэтому главный вопрос для серии iPhone 18 Pro теперь звучит не «насколько изменился новый дизайн?».

Главный вопрос — насколько сильно Apple сможет изменить опыт использования смартфона за счет чипа нового поколения и возможностей ИИ?

Ответ на этот вопрос станет еще более очевидным после поступления новых iPhone в магазины и оценки их реальных результатов работы.

AppleiPhone 18 ProЧип A20 Pro2 нанометраИскусственный интеллектКамераАккумулятор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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