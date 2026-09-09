Apple представила новые модели iPhone 18 Pro

Компания Apple на своей традиционной осенней презентации «Сурприсе анд Шине» официально представила свои новейшие флагманские смартфоны — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Согласно данным Иксбт.ком, хотя флагманы нового поколения сохранили прежний дизайн, основное внимание было уделено значительно обновленным возможностям камеры и техническим характеристикам. Об этом сообщает портал Techcrunch.ком.

Важные изменения в камере и дизайн

Ключевой особенностью новых смартфонов серии Pro стала система камер с 48-мегапиксельным сенсором и переменной диафрагмой. Данная оптическая система состоит из шести тонких лепестков, что значительно повышает качество и скорость съемки в условиях низкой освещенности.

Компания также внесла изменения в дизайн, представив новый привлекательный цвет бургундй, который заменил оранжевый оттенок предыдущего поколения. Это придает устройству еще более премиальный вид.

Производительность и система охлаждения

Оба новых смартфона работают на базе новейшего и мощного процессора Apple А20 Pro. Для предотвращения перегрева при высокой производительности производитель установил специально переработанную систему охлаждения с испарительной камерой (вапор чамбер).

Емкость аккумулятора также была существенно улучшена, а его конструкция изменена. По данным Apple, iPhone 18 Pro способен воспроизводить видео до 36 часов, а iPhone 18 Pro Max — до 45 часов без подзарядки.

Искусственный интеллект и возможности Siri

В ходе мероприятия компания представила новую систему искусственного интеллекта Siri, поддерживающую контекстный интеллект на экране. Данная функция будет запущена в бета-версии на английском языке в рамках обновления iOS 27 в этом месяце.

В свою очередь, поддержка французского, японского, корейского, португальского и испанского языков запланирована на октябрь текущего года. Это предоставит пользователям еще более широкие возможности для взаимодействия с устройством.