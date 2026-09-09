Apple представила новые модели iPhone 18 Pro

·43·Технологии
Apple представила новые модели iPhone 18 Pro

Компания Apple на своей традиционной осенней презентации «Сурприсе анд Шине» официально представила свои новейшие флагманские смартфоны — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Согласно данным Иксбт.ком, хотя флагманы нового поколения сохранили прежний дизайн, основное внимание было уделено значительно обновленным возможностям камеры и техническим характеристикам. Об этом сообщает портал Techcrunch.ком.

Важные изменения в камере и дизайн

Ключевой особенностью новых смартфонов серии Pro стала система камер с 48-мегапиксельным сенсором и переменной диафрагмой. Данная оптическая система состоит из шести тонких лепестков, что значительно повышает качество и скорость съемки в условиях низкой освещенности.

Компания также внесла изменения в дизайн, представив новый привлекательный цвет бургундй, который заменил оранжевый оттенок предыдущего поколения. Это придает устройству еще более премиальный вид.

Производительность и система охлаждения

Оба новых смартфона работают на базе новейшего и мощного процессора Apple А20 Pro. Для предотвращения перегрева при высокой производительности производитель установил специально переработанную систему охлаждения с испарительной камерой (вапор чамбер).

Емкость аккумулятора также была существенно улучшена, а его конструкция изменена. По данным Apple, iPhone 18 Pro способен воспроизводить видео до 36 часов, а iPhone 18 Pro Max — до 45 часов без подзарядки.

Искусственный интеллект и возможности Siri

В ходе мероприятия компания представила новую систему искусственного интеллекта Siri, поддерживающую контекстный интеллект на экране. Данная функция будет запущена в бета-версии на английском языке в рамках обновления iOS 27 в этом месяце.

В свою очередь, поддержка французского, японского, корейского, португальского и испанского языков запланирована на октябрь текущего года. Это предоставит пользователям еще более широкие возможности для взаимодействия с устройством.

AppleiPhone 18 ProСмартфонТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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