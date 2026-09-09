Хавьер Тебас прокомментировал возможную покупку Лионелем Месси испанского клуба

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на сообщения о том, что аргентинская звезда Лионель Месси может приобрести клуб «Эльденсе», выступающий во втором дивизионе страны. По его словам, хотя этот процесс официально не подтвержден, инвестиции легенды мирового футбола в испанский футбол — большая честь для страны. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В последние дни в СМИ распространились слухи о том, что нападающий «Интер Майами» достиг предварительной договоренности о покупке команды «Эльденсе» из провинции Аликанте с целью расширения своей бизнес-империи. Эта сенсационная новость быстро привлекла внимание футбольной общественности, включая руководство Ла Лиги.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, глава чемпионата Испании в среду ответил на вопросы журналистов на презентации альбома наклеек Панини ЛаЛига EA Sports. Однако руководитель организации признался, что не обладает никакой инсайдерской информацией по этому поводу и узнал о слухах из прессы.

Тебас прояснил ситуацию

Хавьер Тебас в своем заявлении подчеркнул, что узнал о ситуации вокруг «Эльденсе» только из СМИ. Высокопоставленный чиновник лиги добавил, что не располагает точной информацией о том, приобрел ли Лионель Месси клуб лично или в составе группы инвесторов.

Если эта сделка станет реальностью, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» может полностью изменить траекторию развития команды, выступающей во втором дивизионе Испании. Ожидается, что это повысит коммерческую привлекательность турнира и интерес болельщиков.

Опыт Роналду и будущее испанского футбола

Президент Ла Лиги сравнил шаг Лионеля Месси с опытом Криштиану Роналду . Ранее стало известно, что португальская звезда владел значительной долей акций другого испанского клуба — «Альмерии».

По мнению Хавьера Тебаса, тот факт, что в последние годы два величайших представителя мирового футбола вкладывают свои средства в поддержку и развитие испанского футбола, является большой гордостью для спорта страны.