Apple представила новые наушники AirPods 5

·31·Технологии
Apple представила новые наушники AirPods 5

Корпорация Apple в среду официально представила новое поколение своих беспроводных наушников — AirPods 5. Новинка примечательна улучшенным качеством звука, усиленной функцией активного шумоподавления, а также расширенными возможностями Siri и Apple Intelligence. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным компании, система активного шумоподавления в новой модели способна снижать фоновый шум на 50 процентов эффективнее по сравнению с предыдущим поколением. Представители Apple оценивают этот показатель как одно из самых передовых решений на рынке. Отмечается, что функция активного шумоподавления теперь стала стандартной для всей линейки AirPods.

Удобное управление и новые технологии

Модели AirPods 5 получили функцию управления громкостью на корпусе, которая ранее была доступна только в наушниках AirPods Pro. Теперь пользователи могут легко регулировать громкость, проводя пальцем вверх или вниз по корпусу наушников, не доставая iPhone.

Как и другие модели, оснащенные чипом Х2, AirPods 5 поддерживают функции Siri и Apple Intelligence без использования рук. Пользователи могут взаимодействовать с Siri для получения ответов на вопросы, поиска информации или построения маршрутов, не касаясь телефона.

Искусственный интеллект и звуковые режимы

Как сообщают иксбт.ком и другие технологические ресурсы, обновленная Siri, представленная в бета-версии iOS 27, лучше понимает личный контекст. Она предоставляет более точные ответы и помогает в выполнении различных задач, используя данные из сообщений, электронной почты, фотографий и других приложений.

Также был усовершенствован режим прозрачности, позволяющий пользователям более естественно слышать окружающие звуки. Адаптивное аудио автоматически балансирует шумоподавление и прозрачность в зависимости от обстановки, а функция распознавания разговора приглушает звук медиа, когда пользователь начинает говорить.

Автономность и ценовая политика

Время автономной работы наушников также значительно улучшилось: AirPods 5 обеспечивают до 5 часов прослушивания музыки с включенным активным шумоподавлением. С учетом зарядного футляра этот показатель достигает 22 часов.

Стартовая цена на наушники AirPods 5 начинается от 128 долларов, а версия с футляром для беспроводной зарядки обойдется в 149 долларов. Предварительные заказы на новинку открылись в день анонса, старт продаж ожидается в сентябре.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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