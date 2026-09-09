Apple представила функцию подтверждения подлинности фотографий iPhone в эпоху ИИ

·32·Технологии
Apple представила функцию подтверждения подлинности фотографий iPhone в эпоху ИИ

В условиях роста числа фотоматериалов, созданных или измененных с помощью ИИ, компания Apple сделала новый шаг, направленный на повышение доверия к кадрам, снятым на ее устройства. По данным иксбт.ком, в рамках неожиданного мероприятия "Сурприсе анд Шине" технологический гигант анонсировал функцию Apple Референке Имаге, гарантирующую подлинность изображений, снятых на iPhone 18 Pro. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Представители компании подчеркнули, что эта новая возможность будет особенно полезна для фотожурналистов и профессиональных фотографов. В современном мире, когда становится все труднее отличить реальные кадры от поддельных, ожидается, что данная технология станет важным инструментом обеспечения достоверности визуального контента.

Подписанные данные сенсора и цифровой негатив

Механизм работы новой функции основан на записи подписанных данных с сенсора основной камеры в момент съемки. В дальнейшем сервис Привате Cloud Компуте от Apple преобразует эти данные в неизменяемое изображение, которое можно просмотреть в приложении Фотос.

Apple описывает это созданное специальное изображение как своего рода «цифровой негатив». Сравнивая его с другими версиями снимка, можно точно определить, были ли внесены в кадр какие-либо изменения.

Возможности для разработчиков и планы на будущее

На текущем этапе эти эталонные изображения отображаются только в стандартном приложении Фотос. Однако Apple сообщила, что в будущем предоставит специальные API, чтобы разработчики могли интегрировать эту функцию в свои сторонние приложения.

Также в ходе презентации компания объявила о поддержке стандарта СйнтИД, помогающего выявлять изображения, созданные или отредактированные с помощью ИИ. Подобные меры служат обеспечению прозрачности в цифровой среде и укреплению доверия пользователей к информации.

AppleiPhoneИскусственный интеллектТехнологииФотожурналистика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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