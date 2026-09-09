Apple представила свой первый складной смартфон — модель iPhone Дуо

Компания Apple официально анонсировала свой первый складной смартфон — iPhone Дуо, который вызвал огромный интерес в мире технологий. По данным иксбт.ком, это устройство стало первым гаджетом в формате фолд в истории бренда, и ожидается, что благодаря своим передовым техническим характеристикам и тонкому корпусу оно совершит прорыв среди флагманов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый смартфон оснащен двумя уникальными экранами: диагональ внешнего дисплея составляет 5,4 дюйма. Внутренний экран в разложенном состоянии имеет огромную площадь в 7,6 дюйма, что на 50% больше, чем у iPhone 18 Pro Max, и на 80% больше, чем у дисплея iPhone 18 Pro. Оба экрана поддерживают стилусы Apple Пенкил с интерфейсом USB-C.

Прочный корпус и безопасность

В конструкции устройства широко использован высококачественный титановый сплав, а экран и задняя панель защищены прочным стеклом Керамик Шиелд. Корпус также имеет защиту от воды и пыли по стандарту ИП65. Для биометрической безопасности датчик Туч ИД удобно встроен в боковую кнопку.

Технически iPhone Дуо работает на базе новейшего процессора Apple А20 Pro и дополнительного чипа Дисплай Энгине. Для связи используется модем Apple К2, который позволяет аппарату без проблем запускать два приложения одновременно в режиме разделенного экрана.

Аккумулятор и ценовая политика

Смартфон оснащен двумя независимыми аккумуляторами, расположенными по одному в каждой половине корпуса. По заявлению производителя, это первый смартфон Apple, способный проработать полные сутки на одном заряде, обеспечивая 21 час непрерывного воспроизведения видео. Технология быстрой зарядки позволяет зарядить батарею до 50% всего за 20 минут.

Модуль основной камеры включает два датчика по 48 Мп: основной — широкоугольный объектив, который также выполняет функцию зума, и второй — сверхширокоугольный объектив. Цена базовой версии iPhone Дуо с 256 GB встроенной памяти начинается от 2000 долларов США.

По данным компании, предварительные заказы на долгожданное устройство начнут приниматься с 16 октября текущего года. Открытые продажи стартуют через неделю, с 23 октября.