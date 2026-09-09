Сурайё Касымова: «Живу на съемной квартире уже 19 лет» (видео)

Ранее мы сообщали, что певица Сурайё Касымова в своем видеообращении объявила о небольшом перерыве в творческой деятельности из-за проблем со здоровьем. Блогер по имени Дилмурод отправился к певице домой, чтобы навестить ее.

В ходе беседы блогер поинтересовался у Сурайё Касымовой проблемами со здоровьем. Певица сообщила, что у нее обнаружена опухоль половых органов.

В разговоре также была затронута ее личная жизнь. Блогер спросил певицу, есть ли у нее муж и где он сейчас.

«Есть, но он нас бросил. Собрал вещи и ушел», — рассказала Сурайё Касымова.

Блогер спросил певицу и о ее знакомых и близких. В ответ артистка отметила, что за последние полтора года в ее жизни было немало испытаний.

«Было много знакомых, друзей. За эти полтора года на мою голову свалилось очень многое. Я повидала тревоги и разлуки. Тогда я поняла, что каждый занят только собой. Многие знакомые закрыли передо мной свои двери», — сказала певица.

Сурайё Касымова подчеркнула, что ее дети еще малы, она намерена дать им образование, поставить их на ноги и в дальнейшем продолжать служить народу.

«Мои дети еще маленькие. Я должна дать им образование, поставить на ноги. Я должна служить народу. У меня много планов. Я никогда не смотрела на сцену сквозь пальцы. Я воспринимаю сцену очень масштабно. Я должна служить народу», — заявила она.

Певица также подчеркнула, что не хочет вызывать ни у кого жалость своей болью. По ее словам, многие тяжелые переживания и испытания в ее жизни отразились и на творчестве.

В ходе беседы блогер, помимо здоровья певицы, уделил внимание и жилищному вопросу. Как выяснилось, Сурайё Касымова уже долгое время живет на съемной квартире.

«Дилмурод, я живу на квартире, уже девятнадцать лет», — сказала певица.

Уточнив ее слова, блогер спросил: «Вы живете на съемной квартире уже девятнадцать лет?»

«Если вы никогда не жили на съемной квартире, то все равно не поймете. Как трудно жить на арендованном жилье, знает только тот, кто сам через это прошел», — ответила Сурайё Касымова.

После этого видеообращения блогера в социальных сетях увеличилось количество комментариев со словами поддержки в адрес певицы. Многие подписчики пожелали Сурайё Касымове скорейшего выздоровления, попросив для нее исцеления у Всевышнего и направив ей наилучшие пожелания.