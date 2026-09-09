Ламин Ямаль вошел в историю Лиги чемпионов, а Барселона разгромила Фейеноорд

Футбольный клуб Барселона начал свою кампанию в Лиге чемпионов сезона 2026-27 с убедительной победы, разгромив на своем поле нидерландский Фейеноорд со счетом 5:1. Подопечные Ханси Флика практически не оставили шансов сопернику в первом туре турнира, заработав важные три очка на групповом этапе. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Встреча для хозяев началась крайне удачно. Уже на третьей минуте Рафинья открыл счет, а на 22-й минуте Карим Адейеми удвоил преимущество, обеспечив команде комфортный задел. Атакующая линия каталонцев на протяжении всего матча демонстрировала высокий уровень игры и отличное взаимопонимание.

Очередной исторический рекорд Ламина Ямаля

Как передает Goal.com, основное внимание в матче было приковано к молодой звезде Ламину Ямалю. Испанский талант на 77-й минуте блестяще реализовал штрафной удар, украсив свою индивидуальную игру забитым мячом.

Этот гол сделал Ямаля самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим со штрафного в составе клуба Ла Лиги. Достигнув этого результата в возрасте 19 лет и 58 дней, он превзошел показатели предыдущих рекордсменов — представителя Реал Мадрида Арды Гюлера и бывшего нападающего Атлетико Мадрид Серхио Агуэро.

Рекорд Килиана Мбаппе побит

Кроме того, этот гол довел общее количество результативных действий Ламина Ямаля в Лиге чемпионов до 21. На данный момент на его счету 11 голов и 10 результативных передач.

Благодаря этому показателю Ямаль стал абсолютным рекордсменом среди футболистов подросткового возраста по количеству участий в голевых моментах в престижнейшем турнире Европы. Он побил прежний рекорд Килиана Мбаппе, на счету которого было 20 результативных действий.

Первые голы новичков

Свой вклад в крупную победу Барселоны внесли и другие игроки. Летний новичок Габриэл Жезус, вышедший на замену во втором тайме, на 85-й минуте забил свой первый гол за каталонцев.

Также в ходе встречи дубль оформил Рафинья, забивший свой второй мяч на 57-й минуте, а гол престижа у гостей на 82-й минуте записал на свой счет Сэм Стейн. В итоге подопечные Ханси Флика уверенно начали новый сезон Лиги чемпионов.