Apple представила 2-нм процессор А20 Pro

Компания Apple официально представила новую однокристальную систему А20 Pro, которая стала важным этапом на рынке смартфонов, впервые базируясь на 2-нм техпроцессе. Согласно данным иксбт.ком, эта передовая платформа стала основой для флагманских устройств нового поколения — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также ожидаемого первого складного смартфона iPhone Дуо. Этот процессор устанавливает новые стандарты в мобильной индустрии благодаря своей высокой производительности и современным технологическим решениям. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Архитектура А20 Pro включает CPU с шестью ядрами: два высокопроизводительных ядра Супер Коре и четыре энергоэффективных. По заявлению компании, ядра Супер Коре работают на 20% быстрее аналогов предыдущего поколения СоК, а малые ядра оснащены специализированными нейронными ускорителями. Благодаря этим показателям Apple называет данную разработку «настольным классом» и самым быстрым процессором среди смартфонов.

Графика и возможности искусственного интеллекта

Графическая подсистема была значительно усилена за счет нового семиъядерного GPU. Apple заявила о 40-процентном приросте производительности в ряде задач, увеличенной пропускной способности памяти и двукратном ускорении вычислений в формате ФП8, активно используемом в задачах AI. Возможности искусственного интеллекта чипа обеспечиваются отдельной подсистемой, состоящей из двух нейронных процессоров по 32 ядра каждый.

Пропускная способность памяти увеличилась на 50%, а используемый интерфейс признан самым широким в истории Apple. В то же время, как сообщает иксбт.ком, инженеры полностью переработали систему охлаждения устройства. Теперь кристалл памяти расположен так, чтобы не препятствовать отводу тепла, а площадь испарительной камеры увеличена в три раза по сравнению с iPhone 17 Pro.

Новые коммуникационные модули и автономность

Увеличение содержания графита и меди в конструкции позволило повысить производительность при длительных нагрузках на 40% и вдвое превзойти показатели iPhone 16 Pro в условиях троттлинга. Также Apple отказалась от решений Qualcomm во флагманах, представив собственный сотовый модем К2. Этот модем увеличивает скорость передачи данных и снижает энергопотребление на 15%, а за Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 отвечает отдельный чип Н1.

Сочетание более энергоэффективного процессора А20 Pro и новых аккумуляторов значительно увеличило время работы смартфонов. Согласно данным презентации, iPhone 18 Pro может воспроизводить видео до 36 часов, а модель Pro Max — до 45 часов. В тестах, имитирующих режим повседневного использования, новые устройства показали до 24 и 30 часов работы без подзарядки соответственно.