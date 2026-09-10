Компания Apple на своей последней презентации представила новые функции аудиоинтеллекта для умных часов. Согласно им, на устройствах Apple Watch Сериес 12 и Ultra 4 запущен специальный помощник, который записывает разговоры и составляет их краткое содержание. По данным иксбт.ком, эта новинка позволяет автоматически анализировать повседневные диалоги. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Новая функция под названием Siri Рекап выделяет важную информацию из разговоров, прослушивая окружающие звуки. С помощью технологии Apple Intelligence для беседы автоматически создаются заголовок, краткое изложение и основные тезисы. Пользователи смогут удобно просматривать созданные резюме через приложение Siri.

Конфиденциальность и настройки

Представители компании подчеркнули, что эту функцию можно оставить включенной постоянно, настроить по определенному графику или полностью отключить. Системы, постоянно прослушивающие звуки, естественно, могут вызывать вопросы конфиденциальности. Тем не менее, Siri Рекап не различает голоса собеседников и не сохраняет исходные аудиозаписи.

Также в число представленных новых возможностей вошла функция Ливе Rewind. Согласно ей, пользователи могут дважды нажать на Дигитал Кровн, чтобы прослушать последние 15 секунд разговора и получить его резюме. Эти данные полностью зашифрованы, а меры безопасности усилены.

Другие возможности аудиоинтеллекта

Представленные новые аудиофункции не ограничиваются только записью разговоров. На устройствах Apple Watch теперь работает сервис Шазам, который мгновенно распознает песни. Это показывает, что компания Apple догнала функцию Нов Плайинг, представленную Google.

Кроме того, часы получили способность распознавать громкие звуки вокруг, включая сирены, сигналы, дверные звонки или плач ребенка, и уведомлять об этом владельца. Эти нововведения направлены на то, чтобы сделать повседневную жизнь пользователей более безопасной и удобной, и по своим возможностям напоминают такие популярные приложения, как Granola и Кирклебак.