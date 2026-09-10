Apple представила свой первый складной телефон: модель Дуо создана с помощью AI

В мире технологий произошло долгожданное событие: компания Apple представила свой первый складной телефон. Новое устройство под названием Дуо примечательно не только тем, что меняет подход к рынку смартфонов, но и тем, что предлагает решение проблемы долговечности — самого уязвимого места гаджетов со складными экранами. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, новое устройство оснащено инновационными защитными слоями, призванными решить проблему быстрого износа и механических дефектов, характерных для подобных гаджетов. Известно, что складные телефоны подвергаются вдвое большей нагрузке, чем обычные смартфоны, и часто выходят из строя. На этот раз инженеры Apple решили применить совершенно новый подход.

Искусственный интеллект и передовые технологии

Директор по аппаратному обеспечению компании Джохнй Сруджи на презентации Apple сообщил, что важнейшая часть устройства — его шарнирный механизм — была разработана с помощью AI и 3Д-принтера. В процессе производства использовались специальные алгоритмы AI для идеальной подгонки каждого отдельного шарнира к его корпусу.

По словам Сруджи, в процессе производства конфокальный лазер поэтапно сканирует топографию каждого отдельного блока. После этого на 3Д-принтере печатается до 25 микрослоев специального фотополимера для устранения любых неровностей поверхности. Это обеспечивает идеальную гладкость и абсолютную точность деталей.

Долговечность и экранные технологии

Для повышения долговечности модели Дуо особое внимание уделили не только механизму, но и поверхности экрана. Специалисты Apple добавили специальное нанотекстурное покрытие, значительно снижающее отражение света. Также для повышения прочности экрана была внедрена стратегия многослойной ламинации.

Такие сложные инженерные решения и использование передовых технологий выделяют модель Дуо среди конкурентов на рынке. Хотя Apple признает, что время покажет, смогут ли эти меры защиты обеспечить безупречное состояние устройства в долгосрочной перспективе, стремление компании к инновациям заслуживает похвалы.