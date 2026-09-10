Apple представила свой первый складной телефон: модель Дуо создана с помощью AI

·5·Технологии
Apple представила свой первый складной телефон: модель Дуо создана с помощью AI

В мире технологий произошло долгожданное событие: компания Apple представила свой первый складной телефон. Новое устройство под названием Дуо примечательно не только тем, что меняет подход к рынку смартфонов, но и тем, что предлагает решение проблемы долговечности — самого уязвимого места гаджетов со складными экранами. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, новое устройство оснащено инновационными защитными слоями, призванными решить проблему быстрого износа и механических дефектов, характерных для подобных гаджетов. Известно, что складные телефоны подвергаются вдвое большей нагрузке, чем обычные смартфоны, и часто выходят из строя. На этот раз инженеры Apple решили применить совершенно новый подход.

Искусственный интеллект и передовые технологии

Директор по аппаратному обеспечению компании Джохнй Сруджи на презентации Apple сообщил, что важнейшая часть устройства — его шарнирный механизм — была разработана с помощью AI и 3Д-принтера. В процессе производства использовались специальные алгоритмы AI для идеальной подгонки каждого отдельного шарнира к его корпусу.

По словам Сруджи, в процессе производства конфокальный лазер поэтапно сканирует топографию каждого отдельного блока. После этого на 3Д-принтере печатается до 25 микрослоев специального фотополимера для устранения любых неровностей поверхности. Это обеспечивает идеальную гладкость и абсолютную точность деталей.

Долговечность и экранные технологии

Для повышения долговечности модели Дуо особое внимание уделили не только механизму, но и поверхности экрана. Специалисты Apple добавили специальное нанотекстурное покрытие, значительно снижающее отражение света. Также для повышения прочности экрана была внедрена стратегия многослойной ламинации.

Такие сложные инженерные решения и использование передовых технологий выделяют модель Дуо среди конкурентов на рынке. Хотя Apple признает, что время покажет, смогут ли эти меры защиты обеспечить безупречное состояние устройства в долгосрочной перспективе, стремление компании к инновациям заслуживает похвалы.

AppleDuoСкладной смартфонИскусственный интеллектТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Новая функция Apple Watch записывает и резюмирует разговорыНовая функция Apple Watch записывает и резюмирует разговорыСегодня, 00:28Apple представила 2-нм процессор А20 ProApple представила 2-нм процессор А20 ProСегодня, 00:23Apple представила функцию подтверждения подлинности фотографий iPhone в эпоху ИИApple представила функцию подтверждения подлинности фотографий iPhone в эпоху ИИВчера, 23:59Apple представила свой первый складной смартфон — модель iPhone ДуоApple представила свой первый складной смартфон — модель iPhone ДуоВчера, 23:58Apple представила новые наушники AirPods 5Apple представила новые наушники AirPods 5Вчера, 23:50Apple представила новое приложение Хеалт для оценки состояния здоровьяApple представила новое приложение Хеалт для оценки состояния здоровьяВчера, 23:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана