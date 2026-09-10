Представлены возможности камеры Honor Magic 9 Pro Max

·43·Технологии
Представлены возможности камеры Honor Magic 9 Pro Max

Компания Honor раскрыла возможности своего будущего флагмана — смартфона Honor Magic 9 Pro Max. По данным Иксбт.ком, президент продуктовой линейки бренда Фань Фэй официально опубликовал первые снимки, демонстрирующие возможности камеры нового устройства. Эта презентация вызвала большой интерес у любителей технологий, поскольку ожидается, что флагман установит совершенно новые стандарты в мобильной фотографии и профессиональной видеосъемке. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Передовая оптика и двойные 200-мегапиксельные сенсоры

Одной из главных технических особенностей новой модели Honor Magic 9 Pro Max является система из двух 200-мегапиксельных камер. Согласно этому решению, как основной модуль, так и перископическая камера оснащены сенсорами столь высокого разрешения. Эти передовые датчики были созданы в тесном сотрудничестве с известным немецким производителем кинооборудования ARRI, что свидетельствует о профессиональном уровне съемки устройства.

На одном из первых опубликованных снимков зафиксировано фокусное расстояние (ЭФР) 100 мм, а на другом — 500 мм. Как стало известно, снимок во втором случае был сделан с помощью специального фирменного телеконвертера Г500, который обеспечивает 5,88-кратный оптический зум. Также ожидается, что покупателям будет предложен телеконвертер Г200, обеспечивающий 2,35-кратный оптический зум.

Профессиональная видеосъемка и передовая стабилизация

Смартфон адаптирован не только для качественных фотографий, но и для видеосъемки профессионального уровня. Сообщается, что компания Honor внедрила поддержку ARRI ЛогК3 и возможность записи в формате 10-бит 4:2:2 АПВ. Это открывает перед кинематографистами и создателями контента возможность записывать кадры с профессиональной цветопередачей и качеством прямо на мобильное устройство.

Основная камера устройства оснащена системой механической стабилизации на карданном подвесе, которая обеспечивает угол компенсации до 3 градусов и получила сертификат КИПА 8.0. Honor отмечает, что новая технология ТруеШифт анализирует изображение и с помощью AI предсказывает движения до 1000 раз в секунду. Это эффективно устраняет даже малейшие вибрации, возникающие при съемке с рук.

Официальная презентация этого передового флагмана, привлекшего внимание технологического мира, запланирована на 28 сентября текущего года в Китае. Ожидается, что в ходе презентации компания предоставит подробную информацию об остальных технических характеристиках нового смартфона и сроках выхода на международный рынок.

HonorMagic 9 Pro MaxСмартфонКамераТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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