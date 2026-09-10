Apple повысила цены на старые модели iPhone на фоне выхода новинок

·45·Технологии
Apple повысила цены на старые модели iPhone на фоне выхода новинок

Компания Apple представила свои очередные флагманы — iPhone 18 и первый в истории бренда складной смартфон iPhone Дуо. Однако, пока внимание было приковано к новым дорогостоящим устройствам, технологический гигант повысил цены на другие существующие на рынке модели на 100 долларов. Это изменение сразу отразилось в онлайн-магазине компании и вызвало дискуссии среди покупателей. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Согласно данным иксбт.ком, изменение ценовой политики затронуло и смартфоны предыдущих поколений. В частности, начальная цена iPhone 16 составила 799 долларов, iPhone 17е — 699 долларов, а iPhone 17 — 899 долларов. Также модель iPhone Air теперь продается минимум за 1099 долларов. Рост цен оказался еще более заметным на некоторых международных рынках, в частности в Индии, где он составил почти 20,5 процента.

Необычное изменение ценовой политики

Этот шаг является довольно необычным для Apple. Обычно выход на рынок новых поколений iPhone приводил к снижению цен на старые модели. Однако нынешнее подорожание не стало неожиданностью для экспертов, так как подобные прогнозы активно обсуждались на технологическом рынке в последние месяцы. При этом компания прекратила производство моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Основной причиной роста цен называется глобальный дефицит чипов памяти и накопителей. Резкий рост спроса на такие комплектующие со стороны компаний, занимающихся AI, и центров обработки облачных данных привел к увеличению производственных затрат в отрасли. Ранее бывший руководитель Tim Cook в интервью изданию Валл Стрит Джурнал отмечал, что компания не может полностью брать на себя растущие расходы и будет вынуждена пересмотреть свою ценовую политику.

Конкуренция на рынке и влияние на будущее

Вслед за ростом цен на чипы памяти Apple еще в июле повысила цены на свои устройства Мак и iPad. По мнению экспертов, причиной повышения цен на iPhone также может быть то, что основные конкуренты, такие как Samsung и Google, также поднимают стоимость своей продукции. В условиях этой конкуренции Apple пытается сохранить свои прибыльные позиции.

С другой стороны, компания запустила новую программу Упграде, которая позволяет покупателям оплачивать стоимость смартфона удобными ежемесячными платежами. Apple надеется, что этот финансовый механизм поможет смягчить для потребителей скачок цен и минимизировать негативное влияние на объемы продаж.

AppleIPhoneТехнологииСмартфонБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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