Функции искусственного интеллекта в Apple Watch нормализуют постоянное наблюдение

·34·Технологии
Функции искусственного интеллекта в Apple Watch нормализуют постоянное наблюдение

Компания Apple пытается приучить пользователей к новой реальности — тому, что гаджеты постоянно «слушают» окружающую среду. На прошедшей презентации компания продемонстрировала новые возможности своих устройств, и на этот раз основное внимание было уделено способности умных часов обрабатывать живую речь и преобразовывать сказанное в текст. иксбт.ком сообщает, что эта ситуация свидетельствует о некотором отступлении бренда от собственных принципов строгой защиты конфиденциальности и открытии широкого пути для инструментов искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По мнению экспертов, этот шаг вызывает вопросы о том, действительно ли потребители хотят такую технологию или компания стремится вперед из-за давления со стороны конкурентов, таких как OpenAI. Сегодня многие стартапы развивают функцию преобразования речи в текст с помощью AI. Обычно такие решения используются для ведения протоколов встреч, записи лекций или интервью.

Аудиоинтеллект и границы конфиденциальности

Apple представила для своих часов такие функции, как «Аудио Intelligence», «Ливе Rewind» и «Siri Рекап». Эти новинки находятся на тонкой грани между удобством и полезностью, с одной стороны, и вмешательством в личную жизнь — с другой. В частности, функция «Аудио Intelligence» очень полезна для людей с нарушениями слуха: устройство может предупредить владельца о таких звуках, как сирена, сигнализация, дверной звонок или плач ребенка.

Эта функция может спасти жизнь, даже если iPhone пользователя не находится рядом в момент срабатывания пожарной сигнализации или детектора угарного газа. Однако возможности «Ливе Rewind» и «Siri Рекап» выходят за рамки вспомогательных технологий и переходят в гораздо более сложную и спорную область. Несмотря на то, что Apple предоставляет гарантии защиты данных, популяризация технологии, постоянно прослушивающей звуки, может вызвать беспокойство в обществе.

Технологическая конкуренция и перспективы будущего

Не секрет, что в последнее время в обществе растет число возражений против камер наблюдения, центров искусственного интеллекта и других цифровых приложений. Несмотря на это, технологические гиганты делают решительные шаги в этом направлении. В частности, новая функция «Ливе Rewind» позволяет вернуться на 15 секунд назад и записать сказанное, дважды нажав на цифровую коронку (Дигитал Кровн) часов.

Эта транскрипция затем сохраняется в новом автономном приложении Siri от Apple, предоставляя возможность просмотреть информацию в любое время. Время покажет, станут ли эти новые функции неотъемлемой частью нашей повседневной жизни или, наоборот, еще больше усилят споры о неприкосновенности частной жизни.

Apple WatchИскусственный интеллектТехнологииКонфиденциальностьSiri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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