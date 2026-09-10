Apple представила свой первый складной смартфон

·29·Технологии
Apple представила свой первый складной смартфон

На своей первой осенней презентации под руководством нового генерального директора Джона Тернуса компания Apple представила новейшие устройства, включая долгожданный первый складной смартфон и гаджеты нового поколения. Согласно данным Иксбт.ком, мероприятие под названием "Сурприсе анд Суншине" вызвало огромный интерес в мире технологий и стало одним из важнейших поворотных моментов в истории бренда. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Главным продуктом в центре внимания компании стал складной телефон под названием iPhone Дуо. Устройство оснащено 7.6-дюймовым Ретина-дисплеем в разложенном состоянии, а его внешний экран составляет 5.4 дюйма. Представители Apple подчеркнули, что новинка была создана с учетом многозадачности планшетов iPad.

Возможности и система камер iPhone Дуо

Внутренний дисплей складного смартфона оснащен специальной подэкранной камерой, обеспечивающей эффект полного отсутствия рамок. Устройство способно воспроизводить видео до 31 часа на внутреннем экране и до 44 часов на внешнем. Согласно техническим характеристикам, оно включает 48-мегапиксельную основную камеру Фусион и 48-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру с 2-кратным оптическим зумом.

Также пользователи смогут делать селфи с помощью основной камеры, как и на других складных устройствах, используя внешний экран для предварительного просмотра изображения. Специально разработанный для iPhone Дуо шарнир (hinge) изготовлен из алюминия 5-го класса и содержит более ста инженерных деталей для обеспечения плавного открывания и закрывания.

Новинки серии iPhone 18 Pro

На мероприятии также была анонсирована линейка iPhone 18 Pro. Несмотря на то, что она сохранила дизайн предыдущих моделей, основные обновления коснулись камеры. Новая камера серии Pro оснащена 48-мегапиксельным сенсором с регулируемой диафрагмой, управляемой шестью тонкими лепестками.

Ожидается, что эта система значительно улучшит качество съемки в условиях низкой освещенности и повысит скорость захвата изображения. В программном обеспечении были внедрены новые элементы профессионального управления, включая баланс белого, выдержку, диафрагму и гистограмму.

Новая функция устройства "Фотографик Стйлес" предлагает большую гибкость в управлении текстурой и зернистостью. Кроме того, новая камера позволяет записывать 4К-видео в формате Долбй ХДР Висион и применять кинематографические эффекты после завершения съемки.

Сообщается, что стартовая цена смартфона iPhone Дуо составляет 1,999 долларов, он будет доступен в двух цветах с 256 GB памяти. Предварительные заказы на устройство начнутся 16 октября текущего года, а с 23 октября оно появится на прилавках магазинов.

AppleiPhoneDuoiPhone18ProТехнологииПрезентация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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