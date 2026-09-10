Новый глава Apple возрождает стратегию Стеве Джобс

·1·Технологии
Новый глава Apple возрождает стратегию Стеве Джобс

Джон Тернус, занявший пост генерального директора Apple, на своей первой презентации твердо подчеркнул, что iPhone останется в центре бренда. Этот подход стал важным ответом на сомнения относительно будущего смартфонов в эпоху AI и знаменует собой радикальный поворот в стратегии компании. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, Джон Тернус на своей первой презентации в среду объявил iPhone ключевым продуктом в эпоху AI. По его словам, в мире нет другого продукта, который справлялся бы с ролью персонального интеллектуального центра лучше, чем iPhone.

Современная интерпретация идей Стеве Джобс

Данный подход существенно отличается от политики предыдущего руководителя Тима Кука. В свое время Тим Кук пытался объяснить аналитикам Валл Стрит, что Apple — это не только один продукт, iPhone. Кроме того, в последнее время в интернет-изданиях участились критические статьи о том, что эпоха смартфонов проходит и компании необходимо придумать эру после iPhone.

Однако Джон Тернус, не согласившись с этими мнениями, сделал iPhone ядром стратегии нового интеллектуального помощника. Ожидается, что этот взгляд определит основное направление развития компании на ближайшие годы.

Исторические параллели и перспективы будущего

Если взглянуть на историю компании, то 25 лет назад, в 2001 году, Стеве Джобс применил аналогичную стратегию для компьютеров Мак. В то время многие наблюдатели также предсказывали закат эры персональных компьютеров.

На презентации Макворлд Нью-Йорк Стеве Джобс выступил против пессимистичных прогнозов того времени, подчеркнув, что компьютеры Мак не потеряют своей значимости, а, наоборот, вступают в свою третью великую эпоху. Если тогда Мак выполнял роль цифрового хаба, объединяющего различные цифровые устройства, то сегодня Джон Тернус формирует ту же идею вокруг iPhone.

AppleiPhoneДжон ТернусSteve JobsТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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