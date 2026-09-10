Новый глава Apple возрождает стратегию Стеве Джобс

Джон Тернус, занявший пост генерального директора Apple, на своей первой презентации твердо подчеркнул, что iPhone останется в центре бренда. Этот подход стал важным ответом на сомнения относительно будущего смартфонов в эпоху AI и знаменует собой радикальный поворот в стратегии компании. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, Джон Тернус на своей первой презентации в среду объявил iPhone ключевым продуктом в эпоху AI. По его словам, в мире нет другого продукта, который справлялся бы с ролью персонального интеллектуального центра лучше, чем iPhone.

Современная интерпретация идей Стеве Джобс

Данный подход существенно отличается от политики предыдущего руководителя Тима Кука. В свое время Тим Кук пытался объяснить аналитикам Валл Стрит, что Apple — это не только один продукт, iPhone. Кроме того, в последнее время в интернет-изданиях участились критические статьи о том, что эпоха смартфонов проходит и компании необходимо придумать эру после iPhone.

Однако Джон Тернус, не согласившись с этими мнениями, сделал iPhone ядром стратегии нового интеллектуального помощника. Ожидается, что этот взгляд определит основное направление развития компании на ближайшие годы.

Исторические параллели и перспективы будущего

Если взглянуть на историю компании, то 25 лет назад, в 2001 году, Стеве Джобс применил аналогичную стратегию для компьютеров Мак. В то время многие наблюдатели также предсказывали закат эры персональных компьютеров.

На презентации Макворлд Нью-Йорк Стеве Джобс выступил против пессимистичных прогнозов того времени, подчеркнув, что компьютеры Мак не потеряют своей значимости, а, наоборот, вступают в свою третью великую эпоху. Если тогда Мак выполнял роль цифрового хаба, объединяющего различные цифровые устройства, то сегодня Джон Тернус формирует ту же идею вокруг iPhone.