Apple повысила цены на новую линейку iPhone 17 без объяснения причин
Американский технологический гигант Apple отошел от своей традиционной стратегии, изменив цены на недавно представленные смартфоны. Согласно данным иксбт.ком, обычно после выхода нового поколения устройств стоимость предыдущих моделей снижалась, однако в этот раз ситуация приняла совершенно иной оборот. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Компания объявила о повышении цен на линейку iPhone 17 без каких-либо официальных комментариев. Ожидается, что это решение, удивившее аналитиков и покупателей, окажет существенное влияние на ценовую политику рынка.
Ценовая политика новых моделейСогласно информации, стоимость всех устройств в представленной основной линейке выросла на 100 долларов. В частности, базовая модель iPhone 17 с 256 GB памяти теперь оценивается в 900 долларов. А за версию этого же смартфона с 512 GB памяти пользователям придется заплатить 1100 долларов.
Модель iPhone 17е, считающаяся бюджетной, также не осталась в стороне от изменения цен. Версия этого смартфона с 256 GB памяти стоит 700 долларов, а модель с 512 GB — 900 долларов. Также особое внимание уделяется новой линейке устройств, вызвавшей интерес среди покупателей.
Модель iPhone Air и версии памятиНаиболее значительные изменения в линейке коснулись модели iPhone Air. Версии iPhone Air с 256 GB и 512 GB памяти подорожали до 1100 и 1300 долларов соответственно. Однако самый резкий скачок цен был зафиксирован для моделей с максимальной конфигурацией.
В частности, топовая версия iPhone Air с 1 TB памяти подорожала сразу на 300 долларов, достигнув отметки в 1700 долларов. При этом в официальной продаже остался представитель предыдущего поколения iPhone 16, начальная цена которого установлена на уровне 800 долларов.
По слухам, Apple планирует полноценное обновление более доступной и бюджетной части семейства смартфонов только к весне 2027 года. Ожидается, что до этого времени Apple продолжит продавать текущие модели iPhone 17, 17е и Air параллельно с ожидаемыми в будущем iPhone 18 Pro и iPhone Дуо.
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