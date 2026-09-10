Инженеры Гексоген зарядили смарт-часы с помощью хомяков

В мире современных технологий мы часто становимся свидетелями различных странных и необычных экспериментов. По данным иксбт.ком, группа энтузиастов решила сравнить мощность мобильных гаджетов с физической силой живых существ. В рамках эксперимента они собрали своеобразный «живой генератор» из пяти хомяков и подключили его к смарт-часам Honor Watch 6. Основная цель этого необычного опыта заключалась в том, чтобы продемонстрировать возможности обратной зарядки современных смартфонов не только цифрами, но и наглядным аналогом «лошадиных сил». Об этом сообщает Иксбт.ком.

Для реализации эксперимента были собраны пять беговых колес диаметром 30 сантиметров. Каждое колесо с помощью ременной передачи было соединено с мотор-редуктором, работающим как генератор. Инженеры пояснили, что система была оснащена специальными выпрямительными диодами для корректировки направления тока и суперконденсатором для сглаживания колебаний. Затем ДК-ДК преобразователь стабилизировал напряжение до 5 вольт и подал его через УСБ-порт для зарядки часов.

Процесс эксперимента и технические сложности

Координатор проекта, инженер Дмитрий Сулацков отметил, что хомяки не двигаются равномерно: они ускоряются, замедляются или вовсе останавливаются. Поскольку пять колес вращались независимо друг от друга, входное напряжение постоянно менялось. Несмотря на это, инженерам удалось стабилизировать ток и накопить электрическую энергию.

Эксперимент длился 10 минут. В результате полностью разряженные часы, подключенные к функции проводной обратной зарядки смартфона Honor Турбо, зарядились на 15 процентов. В то же время вторые часы, подключенные к генератору, работающему от движения хомяков, показали всего 1 процент заряда.

Результаты и выводы

Исходя из полученных цифр, становится ясно, что пять хомяков заряжали часы значительно медленнее, чем смартфон . Авторы эксперимента отметили, что один средний хомяк работает примерно в 75 раз медленнее, чем смартфон. Также они оценили среднюю мощность одного грызуна примерно в 0,02 Вт.

Естественно, многих интересует безопасность живых существ. По имеющимся данным, в ходе эксперимента ни одно животное не пострадало, а хомяки выполняли все действия добровольно. Этот интересный эксперимент еще раз показал инженерную креативность и то, насколько необычные подходы существуют для сравнения технологий.