Unihertz Титан 2 Элите поступил в продажу

Согласно данным Иксбт.ком, бренд Unihertz, занимающий уникальную нишу на рынке современных технологий, официально выпустил свой новый смартфон Unihertz Титан 2 Элите на китайском рынке. В эпоху доминирования традиционных сенсорных телефонов это устройство выделяется наличием физической КВЭРТЙ-клавиатуры и поддержкой сетей 5Г. Ожидается, что новый гаджет привлечет особую аудиторию пользователей благодаря сочетанию компактного корпуса и современных технологических возможностей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Цена устройства на китайском рынке установлена на уровне 3599 юаней. Этот смартфон является логическим продолжением и улучшенной версией популярной серии Титан 2. Производители сделали упор на компактность и удобство, предложив пользователям функциональное решение, обеспечивающее уникальный опыт набора текста.

Технические характеристики и компактный дизайн

Модель Unihertz Титан 2 Элите привлекает внимание высоким уровнем эргономики. Вес телефона составляет всего 163 грамма, а размеры — 117,8 кс 75 кс 10,4 мм. Покупателям доступны два цветовых варианта: черный и темно-черный. Корпус смартфона изготовлен методом литья из высококачественного авиационного алюминиевого сплава, что обеспечивает его прочность.

Особое внимание уделено дисплею: устройство оснащено практически квадратным 4,03-дюймовым АМОЛЭД-экраном. Разрешение экрана составляет 1080 кс 1200 пикселей. Он также обладает передовыми характеристиками, такими как пиковая яркость 1600 нит, 100% охват цветового пространства ДКИ-П3, частота обновления 120 Hz, ШИМ-затемнение 2160 Hz и плотность пикселей 401 ППИ.

Производительность и возможности уникальной клавиатуры

Смартфон работает под управлением процессора MediaTek Dimensity 7400. Объем оперативной памяти (RAM) составляет 12 GB стандарта ЛПДДР5, а встроенной памяти (ROM) — 256 GB стандарта UFS 3.1. Кроме того, для расширения возможностей пользователи могут установить карты памяти микроСД объемом до 2 TB.

Главная особенность устройства — физическая полноразмерная клавиатура, поддерживающая различные комбинации горячих клавиш. Проводя пальцем по поверхности клавиатуры, можно просматривать текст или использовать её в качестве тачпада для перехода в режим мыши. Кроме того, для повышения эффективности набора текста предусмотрены возможности емкостного сенсорного управления для выделения слов и перемещения курсора жестами вверх, что позволяет точно редактировать тексты.