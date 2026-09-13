Huawei Пура Кс Max вышел на рынок в новых цветах

Компания Huawei официально начала продажи своего передового смартфона Пура Кс Max в новых цветовых решениях. Согласно данным иксбт.ком, этот флагман теперь доступен покупателям в привлекательных бордово-красном и синем цветах. Гаджет, обладающий таким же инновационным форм-фактором, как iPhone Дуо, еще до презентации вызвал огромный интерес и стал настоящим хитом. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Смартфон, ориентированный на высокую техническую производительность, работает на базе мощной однокристальной системы Кирин 9030 Pro. Одной из ключевых особенностей устройства является наличие двух экранов. Удобный внешний дисплей имеет диагональ 5,4 дюйма, а внутренний экран в разложенном состоянии достигает 7,7 дюйма. Это предоставляет пользователям возможности планшета и смартфона одновременно.

Модификации памяти и цены

Новые версии, выпущенные на рынок, предлагаются покупателям в различных конфигурациях памяти. В частности, базовая версия с 12 GB оперативной и 512 GB постоянной памяти оценивается в 12 000 юаней. Такая ценовая политика соответствует высокому технологическому уровню устройства.

Также производитель подготовил для пользователей специальные коллекционные издания и топовые модификации:

Коллекционное издание в бордово-красном цвете с 16 GB оперативной и 512 GB флеш-памяти — 13 000 юаней.

Топовая конфигурация с 16 GB оперативной памяти и 1 TB встроенного хранилища — 14 000 юаней.

Возможности камеры и рыночный спрос

Фотографические возможности устройства также заслуживают серьезного внимания. Система основной камеры включает 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с большой диафрагмой. Кроме того, предусмотрена дополнительная 12,5-мегапиксельная сверхширокоугольная камера для фронтальных и вспомогательных задач.

Согласно официальным данным Huawei, спрос на смартфон остается на очень высоком уровне. За первые четыре месяца с момента начала продаж объем поставок устройств Пура Кс Max превысил 1,2 миллиона единиц. Этот показатель наглядно демонстрирует, насколько прочны позиции компании на рынке складных гаджетов с передовыми экранами.