Смартфоны серии Honor Magic9 будут представлены с уникальными возможностями камеры

Компания Honor официально раскрыла первые технические характеристики смартфонов серии Магик9, входящих в новое поколение флагманских устройств. Как сообщает издание Иксбт.ком, устройства данной серии станут важным шагом в технологиях мобильной съемки и, как ожидается, вызовут жесткую конкуренцию на рынке, особенно в части возможностей камер. В новую линейку смартфонов внедряются инновационные решения и стандарты профессиональной киноиндустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно презентации компании, самой примечательной особенностью новинок является фронтальная камера с квадратной матрицей, впервые применяемая среди смартфонов на базе операционной системы Android. Эта 55-мегапиксельная фронтальная камера под названием Агиле Эе станет уникальной чертой устройства. Сенсор квадратного формата дает пользователям свободу выбора кадра, позволяя снимать фото и видео как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации без дополнительной обрезки.

Квадратный сенсор и возможности камеры

Однако стоит отметить, что данная передовая фронтальная камера Агиле Эе будет доступна не во всех моделях серии. По информации производителя, эта технология поддерживается только в моделях Honor Magic9 и продвинутой Honor Magic9 Pro Max. Это позволяет покупателям выбирать подходящее устройство исходя из своих потребностей.

Основное внимание, безусловно, уделено профессиональной основной камере, расположенной на задней панели. При создании этих устройств инженеры Honor тесно сотрудничали с известной компанией ARRI. В результате смартфоны получили тройной модуль камеры, включающий два 200-мегапиксельных сенсора ARRI сверхвысокого разрешения, а также телеконвертер с фокусным расстоянием 500 мм, впервые внедренный в истории бренда.

Кинематографический дизайн и режимы

Флагман серии, Honor Magic9 Pro Max, получил особый дизайн, отличающийся обновленными гранями и задней панелью. Внешний вид задней камеры был вдохновлен ARRI ФЛЭКс 35 — первой в истории настоящей кинематографической камерой, что придает телефонам уникальную эстетику.

Также новая серия оснащена специальным режимом ARRI Кинема Моде. Этот режим позволяет обычным пользователям и творцам превратить смартфон в своеобразную карманную кинокамеру и записывать кинематографические кадры профессионального уровня. Эти технологические решения открывают новые возможности для любителей мобильной видеографии.