Представлен MediaTek Dimensity 9600 Pro: новый флагманский процессор по техпроцессу 2 нм

Рынок мобильных технологий находится на пороге кардинальных перемен. По данным иксбт.ком, компания MediaTek официально представила Dimensity 9600 Pro — мощнейшую однокристальную систему, предназначенную для Андроид-флагманов нового поколения. Эта передовая платформа, созданная TSMC по 2-нм техпроцессу, примечательна наличием более 33 миллиардов транзисторов и задает новые стандарты на рынке будущих смартфонов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Архитектура нового процессора была полностью переработана: вместо традиционных энергоэффективных ядер малого размера он включает 8 высокопроизводительных ядер. Среди них два производительных ядра К2-Ултра с частотой до 4,55 GHz, а также три ядра К2-Про с частотой 4,35 GHz и еще три — с частотой 3,1 GHz. Согласно данным MediaTek, по сравнению с предыдущим поколением Dimensity 9500, однопоточная производительность выросла на 17%, а многопоточная — на 15%.

Искусственный интеллект и графические возможности

Нейропроцессор (NPU) платформы также подвергся серьезным обновлениям. Сообщается, что скорость генерации ИИ при выполнении текстовых запросов увеличилась на 40%. Энергопотребление при выполнении легких фоновых задач снизилось на 40%, а производительность генерации на ватт улучшилась на 55%. Также отмечено, что скорость предварительной обработки контекста для больших языковых моделей выросла на 51%.

Графический процессор (GPU) работает на 18% быстрее модели Dimensity 9500 при том же уровне энергопотребления. В режиме максимальной производительности энергопотребление, напротив, снизилось на 24%, а скорость трассировки лучей (рай тракинг) выросла на 18%. Новая технология нейросетевого рендеринга помогает восстанавливать изображение из более низкого внутреннего разрешения. В частности, в игре Геншин Импакт при разрешении 864п платформа обеспечивает среднюю частоту 60 кадр/с при высокой нагрузке, потребляя на 10% меньше энергии по сравнению с предшественником.

Память и мультимедийные возможности

Система оснащена кэш-памятью Л2, Л3 и системным кэшем общим объемом 34,5 МБ, а также поддерживает память ЛПДДР6 и накопители UFS 5.0. Переход на 2-нм техпроцесс значительно снизил энергопотребление: например, при стриминге видео в формате 1080п расход энергии сократился на 48% по сравнению с предыдущим поколением.

Обновленный блок обработки изображений поддерживает расширенный динамический диапазон до 17 EV и обработку движения со скоростью 60 кадр/с. Для видео представлены возможности замедленной съемки в формате 4К/240 fps, а также запись в 4К/60 fps и кинематографичном 4К/120 fps в формате Лог для последующей глубокой цветокоррекции.

MediaTek уже начала сотрудничество с ведущими мировыми брендами для практического внедрения этих возможностей. Совместно с Vivo был создан ИИ-помощник, рекомендующий режимы съемки, а в партнерстве с Oppo разработана система ЛУМО Инспиратион Компоситион для автоматического распознавания сцен. Кроме того, платформа полностью совместима с Google Gemini и рядом китайских больших языковых моделей.