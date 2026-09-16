«Бойсунская тюбетейка» зарегистрирована в качестве географического указания

«Бойсунская тюбетейка» внесена в государственный реестр географических указаний как национальный головной убор, традиционно изготавливаемый на территории Бойсунского района Сурхандарьинской области. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

«Бойсунская тюбетейка» представляет собой традиционный круглый головной убор, который издавна изготавливается в регионе Бойсун и украшается вышивкой в стиле пилтадузи.

Ее уникальные особенности проявляются в стиле вышивания, геометрических узорах, гармонии цветов и традиционной технологии изготовления. При украшении тюбетеек используются такие узоры, как «чилхол», «чаёнгул» (цветок скорпиона), «кочкоршохи» (бараньи рога), «арча» (можжевельник) и «кучача» (кувшинчик).

Государственная регистрация изделия в качестве географического указания позволяет обеспечить правовую защиту его специфических свойств, связанных с регионом Бойсун.

По данным Министерства юстиции, этот статус служит обеспечению правовой защиты названия «Бойсунская тюбетейка», сохранению ее традиционных свойств и способов изготовления. Кроме того, создается правовая основа для продвижения ремесленной продукции Бойсуна на внутренних и международных рынках.