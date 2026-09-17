На поверхности Луны образовался гигантский кратер

·36·Технологии
На поверхности Луны образовался гигантский кратер

Специалисты NASA обнаружили на Луне крупнейший за последние годы новый кратер в Солнечной системе. Эта огромная воронка диаметром около 222 метров возникла весной 2024 года в результате падения крупного космического объекта размером с шестиэтажный дом. Объект, получивший название «Макгетчин», стал одной из важнейших находок в истории научных исследований естественного спутника нашей планеты. Об этом сообщает Иксбт.ком со ссылкой на источник.

Согласно данным иксбт.ком, момент столкновения никто не наблюдал напрямую. Новая аномалия была случайно обнаружена в октябре прошлого года на снимках космического аппарата Лунар Реконнаиссанке Орбитер (ЛРО), который ведет исследования Луны уже более 17 лет. Специалист по обработке изображений Роберт Вагнер заметил необычное яркое пятно с черным кольцом на глобальной карте во время проверки качества стандартных данных.

Время и масштаб столкновения

В результате сравнения снимков, сделанных в разные годы, ученые установили, что катастрофа произошла в период с 11 апреля по 22 мая 2024 года. Крупное небесное тело врезалось в восточную часть видимой стороны Луны. Глубина образовавшегося кратера «Макгетчин» достигает почти 43 метров. Объект был назван в честь известного исследователя Луны Тома Макгетчина.

По оценкам экспертов, столкновения такого масштаба случаются на Луне раз в сто лет или даже реже. Основная причина высокой уязвимости лунной поверхности заключается в практически полном отсутствии атмосферы. На Земле небольшие космические объекты при входе в атмосферу замедляются, разрушаются и чаще всего сгорают. На Луне же почти ничто не препятствует их падению на поверхность.

Научная значимость и будущие миссии

С момента начала работы аппарата ЛРО исследователи обнаружили не менее тысячи новых ударных кратеров и других изменений, связанных с падением космических тел. Однако «Макгетчин» значительно превосходит большинство из них своими размерами. С помощью установленного на ЛРО тепловизора Дивинер ученые получили дополнительные данные и обнаружили вокруг кратера огромную область диаметром 6,4 километра.

Выяснилось, что ночью эта область примерно на 9 градусов холоднее окружающей среды. Поскольку мощный удар значительно разрыхлил лунный реголит на большом расстоянии, рыхлый грунт хуже удерживает тепло, накопленное днем, и быстрее остывает после захода солнца. Подобные открытия могут иметь практическое значение для будущих лунных миссий, в частности, с точки зрения влияния на сцепление колес роверов с грунтом.

ЛунаКосмосNASAАстрономияКратер
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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