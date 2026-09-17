Toyota Land Cruiser 300 обновлен: больше нет бензиновых версий, только гибрид

·3·Авто
Toyota Land Cruiser 300 обновлен: больше нет бензиновых версий, только гибрид

Знаменитая японская компания Toyota представила обновленную версию своего флагмана — внедорожника Land Cruiser 300. Как сообщает иксбт.ком, главной особенностью модернизации стало то, что легенда бездорожья полностью отказалась от чисто бензиновых двигателей в пользу современной гибридной системы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая гибридная система и её технические возможности

Эта электрифицированная версия ранее уже начала продаваться на некоторых зарубежных рынках, а теперь Toyota выводит её и на внутренний рынок. Новый Land Cruiser 300 HEV признан самым мощным серийным автомобилем в истории марки. Его силовая установка включает 3,5-литровый турбированный бензиновый двигатель В6, электромотор, встроенный в десятиступенчатую автоматическую коробку передач, и никель-металл-гидридную батарею емкостью 6,5 А·ч.

Суммарная мощность системы составляет 457 л.с., а крутящий момент — 790 Нм. Кроме того, гибридная версия оснащена электрическим усилителем руля. Инженеры отмечают, что глубокая электрификация практически не повлияла на внедорожные способности автомобиля — Land Cruiser 300 HEV способен преодолевать броды глубиной до 700 миллиметров.

Меры безопасности и изменения веса

Предусмотрена специальная система защиты, позволяющая машине продолжать движение только на двигателе внутреннего сгорания в случае серьезной неисправности компонентов гибридной системы. При этом из-за веса гибридной установки автомобиль стал тяжелее бензиновой версии примерно на 170 килограммов. Кроме того, из-за размещения дополнительного оборудования объем топливного бака сократился с 80 до 68 литров.

В качестве альтернативы гибриду по-прежнему предлагается 3,3-литровый турбодизель В6 мощностью 307 л.с. Покупатели могут выбрать одну из комплектаций: ГКс, ЗКс или ГР Sport. Гибридный агрегат предназначен только для версий ЗКс и ГР Sport, тогда как базовый ГКс доступен исключительно с дизельным двигателем. Интересно, что на японском рынке дизельные модели предлагаются с пятиместным салоном, а гибриды — с семиместным.

Внешний вид и расширенное оснащение

Внешне обновленный Land Cruiser 300 претерпел незначительные изменения. Гибридная версия ЗКс отличается новым бампером с более выразительными воздухозаборниками и переработанными противотуманными фарами. ГР Sport сохранил агрессивный обвес, крупную надпись Toyota на решетке радиатора, усиленную защиту днища и 18-дюймовые матовые колесные диски. Ателье Моделлиста дополнительно предлагает свои эксклюзивные обвесы и 20-дюймовые диски.

В рамках обновления значительно расширено оснащение базовой комплектации. Теперь все версии оснащаются беспроводной зарядкой и «зимним пакетом». В топовых версиях ЗКс и ГР Sport установлены два 12,3-дюймовых экрана, проекционный дисплей, аудиосистема ДжБЛ с 14 динамиками, холодильник и развлекательная система для задних пассажиров.

Цены и дата начала продаж

Продажи обновленных моделей Land Cruiser 300 у японских дилеров запланированы на 1 октября. Что касается цен, то дизельная версия ГКс начинается от 6,3 млн иен (около 40 600 долларов США), ЗКс — от 8,75 млн иен (56 400 долларов), а ГР Sport — от 9,15 млн иен (59 000 долларов). Гибридные модели стоят дороже: Land Cruiser 300 ЗКс HEV продается за 9,8 млн иен (63 200 долларов), а ГР Sport HEV — за 10,2 млн иен (65 800 долларов). При этом доплата за гибрид по сравнению с аналогичной дизельной версией составляет около 6 800 долларов.

ToyotaLand Cruiser 300ГибридАвтомобилиНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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