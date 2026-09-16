Миллиарды устройств Android в мире остались без обновлений безопасности

Почти половина всех активных устройств Android в мире работают на версиях операционной системы, которые больше не получают регулярные патчи безопасности от Google. Согласно анализу Кйберневс, речь идет о более чем 1,5 миллиарда смартфонов и других гаджетов, что вызывает серьезные опасения в области цифровой безопасности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным агентства СтатКунтер за август 2026 года, Android 14 и более новые версии составляют около 56,7% всех активных устройств на рынке. При этом доля Android 13 составляет 14,75%, Android 12 — 10,07%, Android 11 — 8,31%, а остальная часть приходится на еще более старые версии.

Глобальный масштаб и процесс устаревания

Оценка в 1,5 миллиарда устройств является приблизительной и основана на сторонних данных о наличии 3,9 миллиарда активных устройств Android по всему миру. Даже если учитывать самую консервативную оценку самой Google — более 3 миллиардов активных устройств, — количество смартфонов на устаревших версиях может достигать 1,3 миллиарда.

Весной 2026 года Android 13 фактически вышла из цикла основных системных обновлений. Начиная с апреля, Google выпускала регулярные исправления только для Android 14, 15 и 16, а к сентябрю в этот список добавилась Android 17. В результате устройства миллионов пользователей остаются вне зоны официальной поддержки.

Пробелы в безопасности и уровни защиты

Конечно, смартфоны на Android 13 или более старых версиях не перестают работать мгновенно и не становятся опасными в одночасье. Однако проблема накапливается постепенно: по мере обнаружения новых уязвимостей некоторые из них больше не устраняются на уровне операционной системы, что может серьезно подорвать безопасность

В актуальных бюллетенях безопасности Android регулярно выявляются критические уязвимости, позволяющие при определенных условиях повышать привилегии или выполнять сторонний код. Некоторые из таких атак могут даже не требовать активных действий со стороны пользователя. Тем не менее, устаревшие смартфоны не остаются полностью беззащитными.

Дополнительные механизмы защиты

Через Проджект Маинлине компания Google имеет возможность обновлять некоторые системные компоненты — сетевые, мультимедийные и криптографические модули — через сервисы Google Play. Однако этот механизм не может заменить полноценные патчи безопасности и не способен устранить уязвимости в ядре операционной системы, драйверах и прошивке производителя.

Также Google Play Протект помогает сканировать приложения и выявлять некоторые вредоносные программы, но он также не может исправить системные уязвимости в самой операционной системе. Поэтому эксперты подчеркивают важность своевременного обновления программного обеспечения устройства для обеспечения безопасности.