Флик в гневе? Кого критиковал тренер после триллера с 9 голами?
В 6-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» устроила настоящий дождь из голов, разгромив «Расинг» со счетом 7:2. Хотя фантастический результат на табло свидетельствовал о полном превосходстве каталонцев, после финального свистка настроение Ханса-Дитера Флика оказалось вовсе не таким радостным, как можно было ожидать. Наставник в эфире ДАЗН затронул тему серьезных ошибок в команде и проблемы с основным вратарем, заставив всех насторожиться. Так что же беспокоит немецкого специалиста даже после столь убедительной победы?
Шоу из 9 голов и требовательность Флика
«Блауграна» показала устрашающую игру в нападении, семь раз поразив ворота соперника. Однако открытый и рискованный футбол не ускользнул от внимания Флика:
«Мы обязаны играть еще лучше»: Тренер не стал очаровываться результатом и указал на допущенные ошибки;
Потеря концентрации: Флик подчеркнул, что максимальная собранность необходима при каждой передаче и в любой игровой ситуации;
Прелесть атакующего футбола: Несмотря на все недочеты, специалист отдельно отметил зрелищную и яркую игру команды.
Ошибка Щенсного и неожиданная проблема Гарсии
«Но самое главное — никогда, ни в одной ситуации и при каждой передаче не терять концентрацию. Ошибаться — это нормально. Ошибка Щенсного меня не беспокоит, потому что это футбол, и над этим можно работать. У Жоана Гарсии возникли определенные проблемы. Теперь нам нужно подождать и надеяться, что он будет готов выйти на поле в эти выходные», — заявил Флик.
Хотя к грубой ошибке Щенсного в матче Флик отнесся хладнокровно, травма Жоана Гарсии и нестабильность в его состоянии создают серьезную головную боль для «Барселоны» перед следующими матчами.
Ключевые моменты заявления тренера
Направление
Вывод Ханса-Дитера Флика
Дальнейший риск или план
Общая игра
«Игра команды нравится, за ней приятно наблюдать»
Требуется сохранять концентрацию в каждом эпизоде
Состояние Щенсного
Ошибка не вызывает беспокойства, рабочий процесс
На тренировках будет вестись специальная работа над ошибками
Жоан Гарсия
Появились определенные проблемы
Участие в матче на выходных под вопросом
Как вы считаете, не обойдутся ли «Барселоне» слишком дорого пропущенные 2 мяча (при забитых 7) и нестабильность вратарей в Лиге чемпионов? Как вы оцениваете требовательность Флика?
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