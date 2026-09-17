Флик в гневе? Кого критиковал тренер после триллера с 9 голами?

·73·Спорт
Флик в гневе? Кого критиковал тренер после триллера с 9 голами?

В 6-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» устроила настоящий дождь из голов, разгромив «Расинг» со счетом 7:2. Хотя фантастический результат на табло свидетельствовал о полном превосходстве каталонцев, после финального свистка настроение Ханса-Дитера Флика оказалось вовсе не таким радостным, как можно было ожидать. Наставник в эфире ДАЗН затронул тему серьезных ошибок в команде и проблемы с основным вратарем, заставив всех насторожиться. Так что же беспокоит немецкого специалиста даже после столь убедительной победы?

Шоу из 9 голов и требовательность Флика

«Блауграна» показала устрашающую игру в нападении, семь раз поразив ворота соперника. Однако открытый и рискованный футбол не ускользнул от внимания Флика:

  • «Мы обязаны играть еще лучше»: Тренер не стал очаровываться результатом и указал на допущенные ошибки;

  • Потеря концентрации: Флик подчеркнул, что максимальная собранность необходима при каждой передаче и в любой игровой ситуации;

  • Прелесть атакующего футбола: Несмотря на все недочеты, специалист отдельно отметил зрелищную и яркую игру команды.

Ошибка Щенсного и неожиданная проблема Гарсии

«Но самое главное — никогда, ни в одной ситуации и при каждой передаче не терять концентрацию. Ошибаться — это нормально. Ошибка Щенсного меня не беспокоит, потому что это футбол, и над этим можно работать. У Жоана Гарсии возникли определенные проблемы. Теперь нам нужно подождать и надеяться, что он будет готов выйти на поле в эти выходные», — заявил Флик.

Хотя к грубой ошибке Щенсного в матче Флик отнесся хладнокровно, травма Жоана Гарсии и нестабильность в его состоянии создают серьезную головную боль для «Барселоны» перед следующими матчами.

Ключевые моменты заявления тренера

Направление

Вывод Ханса-Дитера Флика

Дальнейший риск или план

Общая игра

«Игра команды нравится, за ней приятно наблюдать»

Требуется сохранять концентрацию в каждом эпизоде

Состояние Щенсного

Ошибка не вызывает беспокойства, рабочий процесс

На тренировках будет вестись специальная работа над ошибками

Жоан Гарсия

Появились определенные проблемы

Участие в матче на выходных под вопросом

Как вы считаете, не обойдутся ли «Барселоне» слишком дорого пропущенные 2 мяча (при забитых 7) и нестабильность вратарей в Лиге чемпионов? Как вы оцениваете требовательность Флика?

Оставляйте свое мнение в комментариях ниже и отправляйте это горячее интервью всем болельщикам «Барсы» через Telegram!

БарселонаХанс-Дитер ФликРасингЛа Лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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