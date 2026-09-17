Лионель Месси забил свой юбилейный гол за Интер Майами

·50·Спорт
Лионель Месси забил свой юбилейный гол за Интер Майами

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси довел число своих голов за американский клуб Интер Майами до ста. Этот исторический результат совпал с победой команды над Крус Асуль, благодаря которой клуб из Флориды завоевал трофей Кампеонес Куп. Матч, прошедший на стадионе ДРВ ПНК, стал дебютным для нового главного тренера Кили Гонсалеса, который начал свою работу с завоевания престижного кубка. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, традиционный матч Кампеонес Куп, в котором встречаются действующие чемпионы MLS и Лига МКс, прошел в напряженной борьбе. На 24-й минуте матча Лионель Месси открыл счет, замкнув головой точную передачу Луиса Суареса. Для восьмикратного обладателя Золотого мяча этот гол стал юбилейным, сотым в составе команды из Майами.

Историческая победа и удача нового тренера

Ближе к концу встречи Каземиро также забил гол головой, закрепив преимущество. Автором этой голевой передачи также стал Лионель Месси, и матч завершился победой Интер Майами со счетом 2:0. Этот успех стал неожиданным и очень приятным подарком для нового главного тренера Кили Гонсалеса, назначенного в конце августа вместо Гильермо Ойоса.

Из-за задержек с получением рабочей визы тренер успел провести свою первую тренировку только перед игрой, во вторник. Спустя всего 24 часа он уже завоевал свой первый трофей. На послематчевой пресс-конференции Гонсалес вспомнил личное обещание, которое капитан команды дал ему перед финалом.

«Лео сказал мне, что мы станем чемпионами, и он сделал это», — сказал новый главный тренер после победы. Он подчеркнул, что этот успех придаст команде огромный психологический подъем и послужит важным шагом в стремлении двигаться вперед.

Рекордная скорость сотни

Партнер по центру поля Родриго де Пауль призвал не воспринимать уникальный талант футболиста как нечто само собой разумеющееся. По словам полузащитника, игрой Месси в каждом матче нужно восхищаться, наслаждаясь каждым моментом. Де Пауль особо отметил, что счастлив выступать рядом с ним на протяжении многих лет.

Примечательно, что рубеж в сто голов Лионелья Месси в клубе из Флориды выделяется своей невероятной скоростью. Ему потребовалось всего 115 матчей, чтобы достичь отметки в 100 голов за Интер Майами. Этот показатель значительно быстрее, чем его результаты в Барселоне (188 матчей) и сборной Аргентины (174 матча).

С момента переезда в Соединенные Штаты в 2023 году нападающий сумел забить 76 голов в матчах MLS, 14 — в турнире Леагуес Куп, 8 — в Кубке чемпионов КОНКАКАФ и 1 — на Клубном чемпионате мира ФИФА.

Лионель МессиИнтер МайамиCampeones CupФутболКили Гонсалес
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Томас Тухель назвал поражение от Аргентины настоящей мукойТомас Тухель назвал поражение от Аргентины настоящей мукойСегодня, 12:39Бэкхем назвал Месси главным претендентом на 9-й «Золотой мяч»Бэкхем назвал Месси главным претендентом на 9-й «Золотой мяч»Сегодня, 11:49Флик в гневе? Кого критиковал тренер после триллера с 9 голами?Флик в гневе? Кого критиковал тренер после триллера с 9 голами?Сегодня, 11:46Герметичные противостояния в Кубке Узбекистана: продолжится ли сенсация в 1/4 финала?!Герметичные противостояния в Кубке Узбекистана: продолжится ли сенсация в 1/4 финала?!Сегодня, 11:42«Контракт с UFC!»: Дана Уайт выбрал 4 бойцов!«Контракт с UFC!»: Дана Уайт выбрал 4 бойцов!Сегодня, 09:20С кем узбекские шахматистки сыграют за досками во 2-м туре Шахматной олимпиады?С кем узбекские шахматистки сыграют за досками во 2-м туре Шахматной олимпиады?Сегодня, 08:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии