Капитан сборной Аргентины Лионель Месси довел число своих голов за американский клуб Интер Майами до ста. Этот исторический результат совпал с победой команды над Крус Асуль, благодаря которой клуб из Флориды завоевал трофей Кампеонес Куп. Матч, прошедший на стадионе ДРВ ПНК, стал дебютным для нового главного тренера Кили Гонсалеса, который начал свою работу с завоевания престижного кубка. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, традиционный матч Кампеонес Куп, в котором встречаются действующие чемпионы MLS и Лига МКс, прошел в напряженной борьбе. На 24-й минуте матча Лионель Месси открыл счет, замкнув головой точную передачу Луиса Суареса. Для восьмикратного обладателя Золотого мяча этот гол стал юбилейным, сотым в составе команды из Майами.

Историческая победа и удача нового тренера

Ближе к концу встречи Каземиро также забил гол головой, закрепив преимущество. Автором этой голевой передачи также стал Лионель Месси, и матч завершился победой Интер Майами со счетом 2:0. Этот успех стал неожиданным и очень приятным подарком для нового главного тренера Кили Гонсалеса, назначенного в конце августа вместо Гильермо Ойоса.

Из-за задержек с получением рабочей визы тренер успел провести свою первую тренировку только перед игрой, во вторник. Спустя всего 24 часа он уже завоевал свой первый трофей. На послематчевой пресс-конференции Гонсалес вспомнил личное обещание, которое капитан команды дал ему перед финалом.

«Лео сказал мне, что мы станем чемпионами, и он сделал это», — сказал новый главный тренер после победы. Он подчеркнул, что этот успех придаст команде огромный психологический подъем и послужит важным шагом в стремлении двигаться вперед.

Рекордная скорость сотни

Партнер по центру поля Родриго де Пауль призвал не воспринимать уникальный талант футболиста как нечто само собой разумеющееся. По словам полузащитника, игрой Месси в каждом матче нужно восхищаться, наслаждаясь каждым моментом. Де Пауль особо отметил, что счастлив выступать рядом с ним на протяжении многих лет.

Примечательно, что рубеж в сто голов Лионелья Месси в клубе из Флориды выделяется своей невероятной скоростью. Ему потребовалось всего 115 матчей, чтобы достичь отметки в 100 голов за Интер Майами. Этот показатель значительно быстрее, чем его результаты в Барселоне (188 матчей) и сборной Аргентины (174 матча).

С момента переезда в Соединенные Штаты в 2023 году нападающий сумел забить 76 голов в матчах MLS, 14 — в турнире Леагуес Куп, 8 — в Кубке чемпионов КОНКАКАФ и 1 — на Клубном чемпионате мира ФИФА.