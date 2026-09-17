Бэкхем назвал Месси главным претендентом на 9-й «Золотой мяч»

Продолжаются обсуждения шансов Лионелья Месси на «Золотой мяч» 2026 года. Владелец «Интер Майами» Дэвид Бэкхем заявил, что аргентинская звезда в текущем году заслуживает завоевать девятый «Золотой мяч» в своей карьере.

Это мнение Бэкхема было высказано в то время, когда борьба Месси за очередную индивидуальную награду вновь оказалась в центре внимания.

1. Месси вновь стал решающим фактором в матче против «Крус Асуль»

«Интер Майами» со счетом 2:0 победил мексиканский клуб «Крус Асуль» в матче Кампеонес Куп.

В этой встрече Месси:

забил первый гол;

отдал голевую передачу во втором голе;

внес непосредственный вклад в победу своей команды.

Таким образом, аргентинский футболист в очередной раз продемонстрировал свое влияние на исход важных матчей «Интер Майами».

2. Бэкхем: «Месси должен выиграть “Золотой мяч”»

После матча Дэвид Бэкхем поделился своим мнением о претендования Месси на «Золотой мяч».

«Месси должен выиграть “Золотой мяч”. Он был лучшим игроком чемпионата мира и провел великолепный прошлый год».

Бэкхем особенно подчеркнул, что Месси продолжает демонстрировать футбол на высочайшем уровне.

По его словам, то, что Месси играет на таком уровне несмотря на свой возраст, является исключительным явлением.

3. Бэкхем особо остановился на возрасте Месси

Дэвид Бэкхем обосновал свое мнение тем, что Месси продолжает выступать на высочайшем уровне даже в 39 лет.

«Выступать так, как он, на чемпионате мира в 39 лет… Никто другой не смог бы этого сделать».

Эта оценка, прежде всего, отражает отношение Бэкхема к стабильно высокому спортивному уровню, который Месси сохраняет на протяжении долгих лет.

4. Шансы на 9-й «Золотой мяч» для Месси

Если Месси завоюет награду в 2026 году, это станет девятым «Золотым мячом» в его карьере.

Аргентинский футболист считается рекордсменом по количеству завоеваний этой награды за всю историю футбола.

По этой причине его борьба за очередной трофей вызывает особый интерес в футбольном мире.

5. Когда определится победитель?

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на 26 октября в Лондоне.

До этого дня будут продолжаться дискуссии вокруг кандидатуры Месси. А Бэкхем уже открыто выразил свой выбор.

Однако окончательное решение будут определять не слова Бэкхема, а результаты голосования за обладателя «Золотого мяча».

Заключение

Борьба Месси за «Золотой мяч» 2026 года принимает еще более интригующий характер. После гола и ассиста в матче против «Крус Асуль» Дэвид Бэкхем открыто заявил, что считает аргентинскую звезду достойной очередной награды.

Теперь главный вопрос для футбольных болельщиков — завоюет ли Месси 9-й «Золотой мяч» в своей карьере?

Ответ станет известен 26 октября в Лондоне.