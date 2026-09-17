iPhone 18 Pro Max обошел Galaxy S26 Ultra по скорости зарядки

·5·Технологии
iPhone 18 Pro Max обошел Galaxy S26 Ultra по скорости зарядки

Конкуренция на рынке смартфонов в области скорости зарядки вышла на новый уровень. Согласно данным иксбт.ком, в процессе тестирования возможностей флагманов нового поколения будущий аппарат Apple показал значительный результат, обойдя своего главного конкурента. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Как стало известно, модель iPhone 18 Pro Max сумела превзойти смартфон Galaxy S26 Ultra по показателям быстрой зарядки. Это изменение вызывает большой интерес у энтузиастов технологий, так как скорость восполнения энергии ранее не считалась одной из сильных сторон устройств Apple.

Результаты тестов и технические показатели

Издание Ксиаобаи’с Теч Ревиевс, основываясь на результатах тестов, сообщает, что смартфон с аккумулятором емкостью 5400 mAh показал очень высокий результат. В частности, по информации известного инсайдера Ice Universe, устройство смогло зарядиться на 34% всего за первые 10 минут.

Также через 15 минут после подключения к сети показатель заряда достиг 55%. Общее время, затраченное на полную зарядку аккумулятора с нуля до ста процентов, составило чуть менее 55 минут.

Какие удобства это создает для пользователей?

Данные показатели оцениваются как серьезный шаг в истории смартфонов Apple. Обычно пользователям приходилось долго ждать зарядки флагманских устройств. Теперь же то, что аккумулятор заряжается более чем наполовину менее чем за четверть часа, создает большое удобство в повседневном использовании.

Специалисты отмечают, что такие технологические обновления значительно повышают возможность непрерывного использования смартфона во время длительных поездок или напряженных рабочих дней. С точки зрения экономии времени этот показатель дает важное конкурентное преимущество на рынке технологий.

Ice Universe назвал этот результат огромным достижением и серьезным позитивным изменением для нового поколения моделей iPhone. То, как эта технология проявит себя в ходе дальнейших тестов и практического использования, остается в центре внимания технологического мира.

iPhoneAppleСмартфонТехнологииGalaxy
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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