Представлена обновленная версия кроссовера BYD Atto 2

Ведущий китайский автопроизводитель BYD представил очередную модификацию своего популярного кроссовера. Модель, известная на внешних рынках как BYD Atto 2, выходит на рынок Китая под названием Юан УП Феичи Эдитион 2027. По данным Иксбт.ком, новый автомобиль привлекает внимание не только доступной ценой, но и аккумулятором, обеспечивающим большой запас хода. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одним из главных новшеств обновленного кроссовера стало появление модификации с запасом хода до 501 километра по циклу КЛТК. Стартовая цена этого электромобиля на китайском рынке начинается примерно от 11 150 долларов США. Это делает его еще более привлекательным для покупателей, ищущих современный и доступный городской кроссовер.

Технические характеристики и новая батарея

Все пять комплектаций модели теперь оснащаются единым передним электродвигателем. Его мощность составляет 70 кВт, а крутящий момент — 180 Нм. Стоит отметить, что ранее для модели Юан УП предлагался более мощный агрегат на 130 кВт, однако производитель выбрал для новой версии единую сбалансированную систему.

Автомобиль получил новый аккумулятор Бладе Баттерй производства ФинДреамс Баттерй. Батарея емкостью 51,13 кВт⋅ч обеспечивает запас хода 501 км по циклу КЛТК, что соответствует примерно 370 километрам по европейскому стандарту ВЛТК. Также покупателям предлагаются варианты с запасом хода 301 и 401 км, оснащенные батареями емкостью 32 и 45,12 кВт⋅ч соответственно.

Зарядка и возможности интерьера

Система быстрой зарядки постоянным током позволяет восполнить заряд батареи с 30 до 80 процентов всего за 30 минут. В основе автомобиля по-прежнему лежат платформа BYD е-Платформ 3.0 и технология Келл-то-Бодй. Габариты кроссовера следующие:

Длина: 4310 миллиметров

Ширина: 1830 миллиметров

Высота: 1675 миллиметров

Колесная база: 2620 миллиметров

В салоне также произошли заметные изменения. В частности, добавлены новый двухспицевый руль, функции вентиляции и подогрева передних сидений, панорамная крыша с электрической шторкой и панель беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Информационно-развлекательная система представлена комплексом ДиЛинк 100 с поворотным экраном диагональю 12,8 дюйма и 8,8-дюймовой цифровой приборной панелью. Для покупателей топовых комплектаций доступен комплекс систем безопасности и помощи водителю ДиПилот К, включающий автопилот для автомагистралей и функцию автоматической парковки.