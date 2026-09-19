Samsung раскрыла даты международного выхода обновления One UI 9.0

Южнокорейский технологический гигант Samsung объявил график глобального развертывания интерфейса своей новейшей операционной системы. Согласно данным иксбт.ком, на этой неделе компания начала распространение стабильной версии программного обеспечения One UI 9.0 для смартфонов Galaxy S26 в Южной Корее. Теперь стали известны сроки выпуска этого крупного обновления и на других международных рынках. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Опираясь на информацию, предоставленную тайским подразделением компании, стали известны даты, когда данное обновление впервые появится за пределами Южной Кореи. Обычно Samsung придерживается практики тестирования своих крупных обновлений ПО в первую очередь на внутреннем рынке, а затем поэтапно распространяет их в других странах.

Глобальное распространение и сроки

Согласно данным Samsung Таиланд, в этой стране версия One UI 9.0 для устройств серии Galaxy S26 станет доступна для использования с 21 сентября текущего года. Эксперты отмечают, что именно в этот период ожидается начало активного распространения обновления и на других международных рынках.

Также, в соответствии с планами поэтапного расширения программного обеспечения, вторая волна запланирована на 28 сентября. Ожидается, что в эту дату другие популярные флагманские модели компании также получат доступ к возможностям новейшей операционной системы.

Планы на следующий месяц

Согласно сообщениям, помимо флагманских серий, не остались без внимания и другие популярные модели. В частности, готовится стабильная версия интерфейса One UI 9.0 для владельцев гаджетов Galaxy S23 FE.

По данным источника, процесс распространения этого важного обновления для смартфонов Galaxy S23 FE запланирован на октябрь текущего года. Это показывает, что Samsung предоставляет пользователям возможность поэтапного обновления программного обеспечения своих устройств.