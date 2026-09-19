Samsung раскрыла даты международного выхода обновления One UI 9.0

·39·Технологии
Samsung раскрыла даты международного выхода обновления One UI 9.0

Южнокорейский технологический гигант Samsung объявил график глобального развертывания интерфейса своей новейшей операционной системы. Согласно данным иксбт.ком, на этой неделе компания начала распространение стабильной версии программного обеспечения One UI 9.0 для смартфонов Galaxy S26 в Южной Корее. Теперь стали известны сроки выпуска этого крупного обновления и на других международных рынках. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Опираясь на информацию, предоставленную тайским подразделением компании, стали известны даты, когда данное обновление впервые появится за пределами Южной Кореи. Обычно Samsung придерживается практики тестирования своих крупных обновлений ПО в первую очередь на внутреннем рынке, а затем поэтапно распространяет их в других странах.

Глобальное распространение и сроки

Согласно данным Samsung Таиланд, в этой стране версия One UI 9.0 для устройств серии Galaxy S26 станет доступна для использования с 21 сентября текущего года. Эксперты отмечают, что именно в этот период ожидается начало активного распространения обновления и на других международных рынках.

Также, в соответствии с планами поэтапного расширения программного обеспечения, вторая волна запланирована на 28 сентября. Ожидается, что в эту дату другие популярные флагманские модели компании также получат доступ к возможностям новейшей операционной системы.

Планы на следующий месяц

Согласно сообщениям, помимо флагманских серий, не остались без внимания и другие популярные модели. В частности, готовится стабильная версия интерфейса One UI 9.0 для владельцев гаджетов Galaxy S23 FE.

По данным источника, процесс распространения этого важного обновления для смартфонов Galaxy S23 FE запланирован на октябрь текущего года. Это показывает, что Samsung предоставляет пользователям возможность поэтапного обновления программного обеспечения своих устройств.

SamsungOne UI 9.0Galaxy S26СмартфоныТехнологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Астрономы впервые наблюдали процесс поглощения материи нейтронной звездойАстрономы впервые наблюдали процесс поглощения материи нейтронной звездойСегодня, 16:23Защитное стекло iPhone 18 Pro оказалось прочнее, чем у конкурентовЗащитное стекло iPhone 18 Pro оказалось прочнее, чем у конкурентовСегодня, 15:30NASA и SpaceX договорились о трех дополнительных полетах на МКСNASA и SpaceX договорились о трех дополнительных полетах на МКССегодня, 14:53Представлен смартфон Кликс Коммуникатор с физической клавиатуройПредставлен смартфон Кликс Коммуникатор с физической клавиатуройСегодня, 14:25Камера iPhone 18 Pro заняла второе место в рейтингеКамера iPhone 18 Pro заняла второе место в рейтингеСегодня, 13:52В США могут запретить устройства Apple, Samsung и GoogleВ США могут запретить устройства Apple, Samsung и GoogleСегодня, 13:25
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр