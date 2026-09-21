В Намангане женщина, нанявшая киллера для убийства мужа, и ее любовник приговорены к 8,5 годам лишения свободы

·31·Общество
В Намангане женщина, нанявшая киллера для убийства мужа, и ее любовник приговорены к 8,5 годам лишения свободы

В Наманганской области женщина, искавшая киллера для убийства своего мужа, и ее любовник были приговорены к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Согласно судебным материалам, Н.М., 1989 года рождения, с 2011 года проживала с М.Б. в фактическом браке (на основе шариата). В начале 2025 года она познакомилась в стоматологической больнице с Х.Т., 1992 года рождения, после чего между ними завязались близкие отношения. В августе 2025 года муж Н.М. узнал об этой связи, после чего между супругами начались разногласия.

В феврале 2026 года Н.М. обратилась к знакомому Т.К. с просьбой найти человека для убийства ее мужа. За это было предложено 6 тысяч долларов. В свою очередь, Х.Т. передал Т.К. 1 тысячу долларов в качестве аванса. Однако Т.К. сообщил об этом в органы внутренних дел и предоставил правоохранительным органам переданные ему деньги, а также аудиозапись разговора с Н.М. После этого было организовано оперативное мероприятие.

4 марта 2026 года в рамках оперативного мероприятия было инсценировано убийство М.Б. Были подготовлены фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о наличии у него телесных повреждений, и продемонстрированы Н.М. и Х.Т. Они поверили, что муж действительно убит.

После этого женщина и ее любовник были задержаны оперативными сотрудниками при передаче мщения киллеру оставшихся оговоренных 5,5 тысяч долларов.

В ходе судебного процесса Н.М. заявила, что у нее не было намерения убивать мужа, на самом деле она хотела лишь сильнее избить его и запугать. По ее утверждению, муж регулярно избивал ее. Однако М.Б. в суде отверг эти обвинения.

Наманганский городской суд по уголовным делам признал Н.М. и Х.Т. виновными по статьям 25, 28 и пункту «п» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса. Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев.

Наманганская областьН.М.М.Б.Х.Т.
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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