Vivo представила новую серию Кс500 с процессором Dimensity 9600 Pro

·36·Технологии
Vivo представила новую серию Кс500 с процессором Dimensity 9600 Pro

Известная китайская компания Vivo официально представила новые флагманские смартфоны, вызывающие большой интерес на мобильном рынке — модели Vivo Кс500 Pro и Кс500 Pro Max. Согласно данным иксбт.ком, эти устройства первыми в мире работают на базе новейшего высокопроизводительного процессора MediaTek Dimensity 9600 Pro и отличаются передовыми технологиями. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Передовые экранные технологии и различные размеры

Основываясь на текущих запросах пользователей, новые модели получили серьезные обновления в плане экранов. Смартфоны оснащены дисплеями из нового люминесцентного материала К11, разработанными в сотрудничестве с компанией БОЭ. Эта панель поддерживает адаптивную частоту обновления до 144 Hz и минимальную аппаратную яркость 1 нит.

Также экраны получили технологии Долбй Висион, ХДР10+, Киркулар Поларизатион 2.0 и сертификат защиты глаз СГС. Если Кс500 Pro имеет компактный экран 6,36 дюйма, то модель Кс500 Pro Max оснащена дисплеем К11 Зеисс Мастер Колор Скрин с диагональю 6,85 дюйма и разрешением 2К.

Профессиональные камеры Зеисс

Основное внимание в смартфонах уделено возможностям камер. Оба новых устройства оснащены усовершенствованными оптическими системами Зеисс. В основном модуле использованы технология ВКС 4.0, покрытие Зеисс Т* и специальное синее стекло, блокирующее лишний свет. Новый сенсор БлуеТуч 900 обеспечивает динамический диапазон до 17 EV.

Главной особенностью модели Кс500 Pro Max является наличие 200-мегапиксельного телеобъектива Зеисс АПО, основанного на сенсоре Блуепринт кс Samsung HP0 размером 1/1,4 дюйма. Он обеспечивает четырехкратный аппаратный зум без потери качества. Обычный Кс500 Pro также оснащен телеобъективом Зеисс АПО с сенсором Блуепринт кс Sony ЛЙТИА 610, для которого заявлено фокусное расстояние 85 мм.

Емкость аккумулятора и детали презентации

Автономность устройств также решена на высоком уровне. Модель Кс500 Pro работает от аккумулятора емкостью 6510 mAh, а Кс500 Pro Max получил батарею на 8000 mAh. Оба смартфона поддерживают технологию проводной зарядки 90 В и беспроводной зарядки 40 В.

Покупателям предлагается приобрести эти флагманы в четырех привлекательных цветах: Суннй Дай, Сунсет Глов, Нигхт Фотографй и Эарт Эчо. Также в рамках мероприятия был представлен базовый смартфон серии — обычный Vivo Кс500.

VivoСмартфоныDimensity 9600 ProZeissТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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