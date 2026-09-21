Исторический триллер в Самарканде: Узбекистан поставил на колени грандов Индии!

·74·Спорт
Исторический триллер в Самарканде: Узбекистан поставил на колени грандов Индии!

В Самарканде, принимающем Всемирную шахматную олимпиаду, центральное противостояние соревнований между главными фаворитами турнира завершилось поистине драматично. В решающем 6-м туре мужская национальная сборная Узбекистана провела бескомпромиссный бой за досками против одной из сильнейших и грозных команд мира — сборной Индии, одержав ошеломляющую победу со счетом 2,5 : 1,5. В суперпротивостоянии на первой доске Нодирбек Абдусатторов сыграл вничью в равной борьбе с Рамешбабу Прагнанандхой. На второй и четвертой досках также наблюдались напряженные баталии: Жавохир Синдаров поделил очки с Арджуном Эригайси, а Шамсиддин Вохидов — с претендентом на мировую корону Доммараджу Гукешем.

Судьбу же матча решил сотворивший чудо на 3-й доске Нодирбек Якуббоев: наш соотечественник мастерски победил одного из сильнейших гроссмейстеров Индии Нихала Сарина, обеспечив Узбекистану историческое 1 очко и общую победу. Параллельно в матче нашей второй команды состав «Узбекистан-2» обыграл сборную Испании со счетом 2,5 : 1,5. Победа Абдималика Абдисалимова над сильным соперником Максимом Чигаевым продемонстрировала огромный потенциал наших молодых шахматистов.

Итак, как Нодирбек Якуббоев поймал Сарина в ловушку, как победа главной команды над Индией повлияет на чемпионскую гонку, и останется ли олимпийское золото в Самарканде?

«Ход Якуббоева, 3 ценные ничьи и бой с Испанией»: 5 важных событий 6-го тура

Основные шахматные события, зафиксированные в 6-м туре Олимпиады в Самарканде:

  • Индийский гранд повержен: Основной состав Индии, изобилующий лидерами мирового рейтинга, проиграл гроссмейстерам Узбекистана со счетом 1,5 : 2,5;

  • Нодирбек Якуббоев — герой тура: Важная победа (1 : 0) на третьей доске над Нихалом Сариным решила исход всего командного противостояния;

  • Мир в столкновении лидеров: Нодирбек Абдусатторов (против Прагнанандхи), Жавохир Синдаров (против Эригайси) и Шамсиддин Вохидов (против Гукеша) надежно защитились в сложных ситуациях и набрали ценные 0,5 очка;

  • Достойное сопротивление «Узбекистана-2»: В бою с такой опытной сборной, как Испания, наша молодежь победила со счетом 2,5 : 1,5;

  • Личная сенсация от Абдималика Абдисалимова: Представитель нашей второй команды Абдисалимов победил международного гроссмейстера Максима Чигаева, проведя одну из самых ярких партий дня.

46-я Всемирная шахматная олимпиада (Самарканд): Полные результаты 6-го тура

Цифры, зафиксированные первой и второй сборными Узбекистана:

Доски и противостояния

Представитель 1-й команды

Гроссмейстер-соперник

Счет партии

Общий результат

Узбекистан — Индия

2,5 : 1,5 (ПОБЕДА)

1-я доска

Нодирбек Абдусатторов

Рамешбабу Прагнанандха

0,5 : 0,5

Ничья

2-я доска

Жавохир Синдаров

Арджун Эригайси

0,5 : 0,5

Ничья

3-я доска (Решающий матч)

Нодирбек Якуббоев

Нихал Сарин

1 : 0

Победа Якуббоева

4-я доска

Шамсиддин Вохидов

Доммараджу Гукеш

0,5 : 0,5

Ничья

Испания — Узбекистан-2

1,5 : 2,5

1-я доска

Жахонгир Вохидов

Антон Гихарро Давид

0,5 : 0,5

Ничья

2-я доска

Абдималик Абдисалимов

Максим Чигаев

1 : 0

Победа Абдисалимова

3-я доска

Мухаммадзохид Суяров

Хайме Сантос Латаса

0,5 : 0,5

Ничья

4-я доска

Хумоюн Бегмуратов

Даниил Юффа

0,5 : 0,5

Ничья

Экспертиза шахмат и гроссмейстеров: Почему эта победа открывает путь к чемпионству?

Основные выводы международных шахматных обозревателей и экспертов ФИДЕ:

  • Устранение психологического барьера: Индия прибыла на эту Олимпиаду со своими самыми грозными звездными игроками по рейтингу (Гукеш, Эригайси, Прагнанандха); победа над ними позволяет сборной Узбекистана выйти в единоличные лидеры турнирной таблицы и получить психологическое преимущество;

  • Хладнокровие Якуббоева: Способность Нодирбека Якуббоева взять на себя тяжелый груз в командных баталиях и принести полную 1 очко в самые сложные моменты превращает Узбекистан в непобедимую монолитную команду;

  • Стратегический баланс по доскам: Удержание ничьих против таких агрессивных атакующих шахматистов, как Гукеш и Эригайси на 1-й, 2-й и 4-й досках, показало, насколько тщательно продумана тактика тренерского штаба;

  • Потенциал резервной команды: Борьба «Узбекистана-2» на равных с сильной Испанией и победа Абдисалимова над Чигаевым являются ярким доказательством глубины интеллектуальной резервной базы в стране.

6-й тур в Самарканде в очередной раз доказал абсолютное мировое лидерство узбекской шахматной школы и максимально приблизил нашу сборную к заветной золотой медали.

А как считаете вы, после этой победы над Индией главная сборная Узбекистана никому не отдаст Кубок 46-й Олимпиады на домашней земле? Как вы оцениваете игру Нодирбека Якуббоева, победившего Сарина на 3-й доске? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой исторической интеллектуальной победой узбекского спорта со всеми любителями шахмат и близкими!

46-я Всемирная шахматная олимпиадаСамаркандНодирбек ЯкуббоевНихал Сарин
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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