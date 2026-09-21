Исторический триллер в Самарканде: Узбекистан поставил на колени грандов Индии!

В Самарканде, принимающем Всемирную шахматную олимпиаду, центральное противостояние соревнований между главными фаворитами турнира завершилось поистине драматично. В решающем 6-м туре мужская национальная сборная Узбекистана провела бескомпромиссный бой за досками против одной из сильнейших и грозных команд мира — сборной Индии, одержав ошеломляющую победу со счетом 2,5 : 1,5. В суперпротивостоянии на первой доске Нодирбек Абдусатторов сыграл вничью в равной борьбе с Рамешбабу Прагнанандхой. На второй и четвертой досках также наблюдались напряженные баталии: Жавохир Синдаров поделил очки с Арджуном Эригайси, а Шамсиддин Вохидов — с претендентом на мировую корону Доммараджу Гукешем.

Судьбу же матча решил сотворивший чудо на 3-й доске Нодирбек Якуббоев: наш соотечественник мастерски победил одного из сильнейших гроссмейстеров Индии Нихала Сарина, обеспечив Узбекистану историческое 1 очко и общую победу. Параллельно в матче нашей второй команды состав «Узбекистан-2» обыграл сборную Испании со счетом 2,5 : 1,5. Победа Абдималика Абдисалимова над сильным соперником Максимом Чигаевым продемонстрировала огромный потенциал наших молодых шахматистов.

Итак, как Нодирбек Якуббоев поймал Сарина в ловушку, как победа главной команды над Индией повлияет на чемпионскую гонку, и останется ли олимпийское золото в Самарканде?

«Ход Якуббоева, 3 ценные ничьи и бой с Испанией»: 5 важных событий 6-го тура

Основные шахматные события, зафиксированные в 6-м туре Олимпиады в Самарканде:

Индийский гранд повержен: Основной состав Индии, изобилующий лидерами мирового рейтинга, проиграл гроссмейстерам Узбекистана со счетом 1,5 : 2,5;

Нодирбек Якуббоев — герой тура: Важная победа (1 : 0) на третьей доске над Нихалом Сариным решила исход всего командного противостояния;

Мир в столкновении лидеров: Нодирбек Абдусатторов (против Прагнанандхи), Жавохир Синдаров (против Эригайси) и Шамсиддин Вохидов (против Гукеша) надежно защитились в сложных ситуациях и набрали ценные 0,5 очка;

Достойное сопротивление «Узбекистана-2»: В бою с такой опытной сборной, как Испания, наша молодежь победила со счетом 2,5 : 1,5;

Личная сенсация от Абдималика Абдисалимова: Представитель нашей второй команды Абдисалимов победил международного гроссмейстера Максима Чигаева, проведя одну из самых ярких партий дня.

46-я Всемирная шахматная олимпиада (Самарканд): Полные результаты 6-го тура

Цифры, зафиксированные первой и второй сборными Узбекистана:

Доски и противостояния Представитель 1-й команды Гроссмейстер-соперник Счет партии Общий результат Узбекистан — Индия 2,5 : 1,5 (ПОБЕДА) 1-я доска Нодирбек Абдусатторов Рамешбабу Прагнанандха 0,5 : 0,5 Ничья 2-я доска Жавохир Синдаров Арджун Эригайси 0,5 : 0,5 Ничья 3-я доска (Решающий матч) Нодирбек Якуббоев Нихал Сарин 1 : 0 Победа Якуббоева 4-я доска Шамсиддин Вохидов Доммараджу Гукеш 0,5 : 0,5 Ничья Испания — Узбекистан-2 1,5 : 2,5 1-я доска Жахонгир Вохидов Антон Гихарро Давид 0,5 : 0,5 Ничья 2-я доска Абдималик Абдисалимов Максим Чигаев 1 : 0 Победа Абдисалимова 3-я доска Мухаммадзохид Суяров Хайме Сантос Латаса 0,5 : 0,5 Ничья 4-я доска Хумоюн Бегмуратов Даниил Юффа 0,5 : 0,5 Ничья

Экспертиза шахмат и гроссмейстеров: Почему эта победа открывает путь к чемпионству?

Основные выводы международных шахматных обозревателей и экспертов ФИДЕ:

Устранение психологического барьера: Индия прибыла на эту Олимпиаду со своими самыми грозными звездными игроками по рейтингу (Гукеш, Эригайси, Прагнанандха); победа над ними позволяет сборной Узбекистана выйти в единоличные лидеры турнирной таблицы и получить психологическое преимущество;

Хладнокровие Якуббоева: Способность Нодирбека Якуббоева взять на себя тяжелый груз в командных баталиях и принести полную 1 очко в самые сложные моменты превращает Узбекистан в непобедимую монолитную команду;

Стратегический баланс по доскам: Удержание ничьих против таких агрессивных атакующих шахматистов, как Гукеш и Эригайси на 1-й, 2-й и 4-й досках, показало, насколько тщательно продумана тактика тренерского штаба;

Потенциал резервной команды: Борьба «Узбекистана-2» на равных с сильной Испанией и победа Абдисалимова над Чигаевым являются ярким доказательством глубины интеллектуальной резервной базы в стране.

6-й тур в Самарканде в очередной раз доказал абсолютное мировое лидерство узбекской шахматной школы и максимально приблизил нашу сборную к заветной золотой медали.

А как считаете вы, после этой победы над Индией главная сборная Узбекистана никому не отдаст Кубок 46-й Олимпиады на домашней земле? Как вы оцениваете игру Нодирбека Якуббоева, победившего Сарина на 3-й доске? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой исторической интеллектуальной победой узбекского спорта со всеми любителями шахмат и близкими!