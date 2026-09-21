NASA недооценила сезонное смещение центра Земли в два раза

Геофизики из Лаборатории реактивного движения (ДжПЛ) NASA разработали новый высокоточный метод измерения сезонного смещения центра Земли. Этот подход имеет решающее значение для поддержания точности глобальных систем координат, спутниковой навигации и геодезических измерений. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, центр масс Земли регулярно смещается в результате перераспределения воды, льда и воздуха между полушариями. Научной группе удалось устранить неточности в ранее существовавших оценках. Проблема заключалась в том, что в предыдущих подходах центр сети наземных геодезических станций принимался за геометрический центр Земли.

Новая методика и прошлые ошибки

Однако атмосфера, океаны, снег и слой воды на суше деформируют твердую оболочку планеты, в результате чего этот центр также меняет свое положение. Дополнительная погрешность возникла из-за неравномерного расположения станций лазерной локации спутников, так как половина из них находится в Европе и Северной Америке.

Ученые объединили данные ГПС с информацией от нескольких низкоорбитальных спутников и одновременно учли деформации земной коры под воздействием воды и льда. Такой подход позволил отделить движение самого центра масс от смещения наземных станций.

Масштабы сезонных изменений на планете

Согласно новым оценкам, ежегодное смещение центра масс Земли оказалось почти в два раза меньше значений, предполагавшихся 8 лет назад. Это означает, что масса воды и воздуха, перераспределяемая между полушариями, может быть меньше, чем считалось ранее.

Разработанная методика позволяет связать измеренное движение с конкретными сезонными процессами. В частности, накопление снега в Северной Америке и Евразии в марте смещает центр почти на 3 миллиметра в сторону Северного полюса. А в апреле 2,4 тысячи гигатонн дождевой воды, скапливающиеся в бассейне Амазонки, сдвигают его примерно на 2,2 миллиметра в сторону Южной Америки.

В ноябре сезонный пик муссонов в Юго-Восточной Азии добавляет к перераспределению еще около 600 гигатонн воды. Также свой вклад вносят атмосферные массы, изменяя баланс высоты и плотности воздуха в различных регионах в декабре и июне.

Полученные результаты были проверены путем сравнения с данными спутников ГРАКЭ-ФО, измеряющих изменения гравитационного поля Земли. В результате сезонные изменения в масштабах континентов и атмосферы были отслежены как движение единой опорной точки планеты с миллиметровой точностью.