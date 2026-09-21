Килиан Мбаппе сравнил встречу с Зинедином Зиданом с фильмом

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сравнил свою неожиданную встречу в национальной команде с Зинедином Зиданом, который в юности приглашал его на базу «Реал Мадрида», с событиями из кино. Как сообщает Goal.com, после смены главного тренера в сборной Франции футболист по-особому вспомнил этот эпизод. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Кинематографичная встреча и новая эра

Отставка Дидье Дешама и назначение на его место Зинедина Зидана открыли новую главу во французском футболе. Дешам покинул сборную после 14 лет работы вслед за поражением в полуфинале чемпионата мира, который прошел в июле.

В интервью изданию АС Килиан Мбаппе вспомнил свою первую встречу с Зиданом 15 лет назад. Как выяснилось, тогда знаменитый полузащитник лично отвез юного футболиста на тренировочную базу «Реал Мадрида».

«Он был первым, кто отвез меня в «Реал Мадрид», на тренировочную базу. Мне было 13 или 14 лет, с тех пор прошло много времени. Теперь он мой тренер в сборной. Это похоже на кино, но это потрясающе и это правда», — сказал Мбаппе.

Впереди чемпионат Европы и Лига наций

Сборная Франции под руководством нового главного тренера готовится к матчам Лиги наций против Турции. Перед командой стоят четкие цели, и игроки стремятся добиться успеха под началом нового специалиста.

«Мы начинаем новый процесс со сборной Франции. У нас есть два года на подготовку к чемпионату Европы, и сейчас мы сосредоточены именно на этом. Это новая эра, начавшаяся с новым тренером», — добавил нападающий.

Ситуация в клубе и мнение о судьях

Помимо международной паузы, Килиан Мбаппе очень продуктивно начал сезон, сумев забить 8 голов в 8 матчах. Однако его клуб в последнем туре проиграл в дерби против «Атлетико Мадрид» со счетом 2:1.

После этого поражения тренер «Реал Мадрида» Жозе Моуринью выразил недовольство решениями судей. Несмотря на это, Мбаппе предпочел не вмешиваться в судейский скандал и заявил, что не будет высказывать свое мнение.

«У меня есть свое мнение, но я оставлю его при себе. Я никогда не был таким футболистом и не буду. Судья тоже человек и может ошибаться, но я не хочу углубляться в этот вопрос», — сказал Килиан Мбаппе.