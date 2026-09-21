Смартфоны Xiaomi 18 Pro и Pro Max получат функцию конфиденциального экрана

Компания Xiaomi раскрыла новую возможность своих будущих флагманов — моделей Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Согласно данным иксбт.ком, устройства будут оснащены дисплеем СуперПиксел 2.0 с аппаратной функцией конфиденциальности под названием Смарт Привакй Скрин. Эта технология защищает изображение на экране от посторонних глаз при взгляде сбоку, гарантируя при этом высокое качество картинки. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Главное преимущество новой системы заключается в её гибкости. В отличие от обычных защитных пленок или программных фильтров, пользователь может скрывать данные не по всему экрану, а только для конкретных приложений и элементов интерфейса. В частности, предоставляется возможность отдельно включать защиту для уведомлений определенных программ, окон приложений, режима разделения экрана и сообщений на экране блокировки.

Смарт Привакй Скрин и возможности управления

Для управления функцией конфиденциальности предусмотрено несколько удобных способов. В частности, глобальный режим можно привязать к специальной кнопке AI и активировать его одним нажатием. Также доступна возможность изменения настроек с помощью голосового помощника Супер Ксиао Ai: достаточно просто объяснить, какие данные и в каких ситуациях необходимо защитить.

Данная технология конфиденциального экрана станет частью нового комплекса СуперПиксел 2.0. Ранее компания сообщала, что в этих дисплеях используется передовой материал М11, а рамки экрана составляют всего 0,99 мм. Официальная презентация смартфонов запланирована на 23 сентября текущего года.

Технические характеристики и ценовая политика

Модели Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max объединят в себе не только передовой экран, но и новейшие технологические достижения. По сообщениям, флагманы будут оснащены современной 2-нм платформой, системой камер Леика, включающей два модуля по 200 Мп каждый, а также аккумуляторами Джиншаджианг с 32-процентным содержанием кремния.

В то же время высокотехнологичные компоненты повлияют и на стоимость устройств. Глава Xiaomi Лу Вейбинг уже подтвердил, что флагманы нового поколения будут дороже своих предшественников.