Xiaomi выпустила крупную стиральную машину с тремя барабанами и системой сушки

·33·Технологии
Xiaomi выпустила крупную стиральную машину с тремя барабанами и системой сушки

Компания Xiaomi выпустила уникальный комплекс для стирки и сушки под названием Mijia Лаундрй Pro Супреме Эдитион, предназначенный для многодетных и больших семей. Устройство отличается своей уникальной конструкцией и тремя независимыми барабанами, позволяющими одновременно обрабатывать разные типы одежды. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, новое устройство фактически состоит из двух отдельных модулей, установленных друг на друга, и способно принять до 18 кг белья за один раз. Такой подход избавляет домохозяйку от необходимости запускать несколько последовательных циклов, что позволяет значительно сэкономить время.

Три независимых барабана и уникальные возможности

Основной барабан в нижней части комплекса рассчитан на 13 кг белья и оснащен современной системой сушки с тепловым насосом. В верхней части расположены еще два дополнительных барабана меньшего размера общей вместимостью 5 кг. Таким образом, устройство предлагает следующие возможности:

  • Стирка и сушка крупногабаритных вещей в большом барабане, включая постельное белье, чехлы и тяжелые одеяла;
  • Отдельная очистка мелкой одежды, нижнего белья и других тканей в двух верхних малых отсеках;
  • Независимая обработка одежды в каждом отделении без смешивания с другими вещами.
Главное преимущество таких многобарабанных решений заключается в том, что все три секции Mijia Лаундрй Pro Супреме Эдитион оснащены полноценной функцией сушки. В отличие от некоторых аналогичных устройств на рынке, здесь даже малые отсеки обладают способностью удалять влагу, что еще больше облегчает работу пользователей.

Управление через смартфон и современные технологии

Несмотря на то, что устройство включает в себя три независимых барабана, его вертикальный дизайн занимает очень мало места в домашних условиях. Комплекс полностью интегрирован в экосистему умного дома Xiaomi, и им можно управлять удаленно с помощью приложения Mi Home.

Пользователь может следить за процессом стирки через свой смартфон и настраивать отдельные программы для каждого барабана в зависимости от типа ткани. Это имеет важное значение для защиты деликатных тканей от повреждений.

На данный момент новинка поступила в продажу только на китайском рынке, ее рекомендованная цена составляет 10 000 юаней (около 1490 долларов США). При этом с учетом местных государственных субсидий устройство можно приобрести за 7700 юаней (1150 долларов). Информация о поставках устройства в другие страны пока не поступала.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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