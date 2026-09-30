Xiaomi выпустила новую стиральную машину с тремя независимыми барабанами

·2·Технологии
Xiaomi выпустила новую стиральную машину с тремя независимыми барабанами

Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок стиральную машину Mijia Трипле-Тубе Вашинг Мачине Хеалтй Ваш Pro, оснащенную тремя независимыми барабанами. Согласно данным иксбт.ком, устройство с общей загрузкой 14 кг привлекает внимание возможностью стирать три разных типа белья одновременно или по отдельности. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Основной барабан новинки рассчитан на 11 кг белья, а два дополнительных малых барабана имеют вместимость по 1,5 кг каждый. Эти секции предназначены для стирки нижнего белья, носков или детской одежды отдельно от остального белья, при этом все три части могут работать одновременно и независимо друг от друга.

Технические возможности и функции

Габариты устройства составляют 598 × 570 × 850 мм. Это означает, что, несмотря на наличие трех секций, размеры машины практически соответствуют стандартным моделям с фронтальной загрузкой на 10 кг. Помимо обычной версии, покупателям доступна модификация с функцией сушки.

Версия с функцией сушки способна высушивать до 9 кг белья: 7 кг в основном барабане и по 1 кг в каждом из малых. Чтобы предотвратить смешивание вещей, каждый барабан оснащен собственным отдельным контуром подачи воды.

Искусственный интеллект и безопасность

Управление устройством дополнено системой искусственного интеллекта Mijia Лингюн, работающей на базе большой модели Xiaomi МиМо. Пользователь может описать тип ткани, цвет и степень загрязнения одежды, после чего система предложит оптимальные параметры стирки. Также трехканальный дозатор автоматически подает моющее средство для каждого барабана, а полного объема резервуара хватает примерно на месяц.

По заявлению производителя, функция стерилизации в холодной воде гарантирует уничтожение до 99,99% бактерий и вирусов, до 99,99% грибков, более 96% аллергенов и 100% пылевых клещей. Для предотвращения сильных вибраций используются единая стальная рама, система амортизации и алгоритмы автоматической балансировки, анализирующие вибрации в режиме реального времени.

XiaomiMijiaСтиральная машинаТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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