Xiaomi выпустила стиральную машину с тремя барабанами и искусственным интеллектом

На рынке бытовой техники представлено уникальное инновационное решение. Как сообщает иксбт.ком, компания Xiaomi анонсировала умную стиральную машину Mijia Хеалтй Ваш Pro с тремя независимыми барабанами. Устройство с общей загрузкой 14 кг примечательно тем, что позволяет пользователям стирать разные типы одежды одновременно, но в раздельном режиме. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новинка выпущена в двух версиях: базовая модель оценивается в 600 долларов США, а продвинутая версия с функцией сушки обойдется покупателям в 745 долларов. В данном ценовом сегменте устройство рассматривается как конкурентоспособный вариант для современного рынка благодаря многофункциональности и сложной технологической конструкции.

Три независимых барабана и компактные размеры

Главная конструктивная особенность Mijia Хеалтй Ваш Pro заключается в наличии трех отдельных барабанов. Основной отсек рассчитан на 11 кг белья, а два дополнительных барабана имеют вместимость по 1,5 кг каждый. Такой подход позволяет одновременно стирать детскую одежду, нижнее белье или вещи, требующие особого ухода, не смешивая их с основной загрузкой.

Каждый барабан оснащен собственной системой подачи воды и может работать абсолютно независимо от других. Интересно, что при общей загрузке 14 кг габариты устройства соответствуют стандартным 10-килограммовым фронтальным машинам Mijia. Размеры корпуса составляют 598×597×850 мм, что позволяет встраивать машину в мебель. Диаметр малых барабанов был увеличен до 230 мм.

Сушка, гигиена и возможности искусственного интеллекта

Модификация с функцией сушки способна высушить до 9 кг белья за раз: 7 кг в основном барабане и по 1 кг в малых отсеках. Скорость отжима во всех барабанах достигает 1400 об/мин. Устройство демонстрирует высокую эффективность во всех трех отсеках.

Особое внимание уделено гигиенической обработке. Специальная функция обеспечивает 99% эффективность стерилизации с использованием холодной воды без применения дополнительных химических дезинфицирующих средств. По заявлению производителя, антибактериальный эффект может сохраняться до 10 дней.

Технологическая новинка также оснащена функциями искусственного интеллекта. Система Mijia Лингюн опирается на собственные алгоритмы Xiaomi и модель МиМо. От пользователя требуется лишь указать тип ткани, цвет одежды и характер пятен, после чего умная система самостоятельно подберет оптимальные параметры стирки и ухода.